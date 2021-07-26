新加坡第一次 两女性组合获委参加威尼斯双年展

评委会认为舒比吉和乌塔的提案有普遍吸引力，并具有通过多元文化背景，与他人建立联系的能力。她们都有出色的艺术实践记录，可说是全球性但又很接新加坡地气。

国家艺术理事会宣布，多元艺术家舒比吉·拉奥（Shubigi Rao，46岁）与资深策展人乌塔·梅塔·鲍尔（Ute Meta Bauer，63岁）将代表新加坡参加2022年第59届威尼斯双年展。这是新加坡第一个由女性组成的艺术家—策展人组合，在威尼斯双年展新加坡馆呈献展览。