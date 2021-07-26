新加坡第一次 两女性组合获委参加威尼斯双年展

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年7月26日 5:00 AM

艺术家舒比吉·拉奥（右）与策展人乌塔·梅塔·鲍尔，将代表新加坡参加明年的威尼斯双年展。（艺理会提供）
艺术家舒比吉·拉奥（右）与策展人乌塔·梅塔·鲍尔，将代表新加坡参加明年的威尼斯双年展。（艺理会提供）

字体大小:

评委会认为舒比吉和乌塔的提案有普遍吸引力，并具有通过多元文化背景，与他人建立联系的能力。她们都有出色的艺术实践记录，可说是全球性但又很接新加坡地气。

国家艺术理事会宣布，多元艺术家舒比吉·拉奥（Shubigi Rao，46岁）与资深策展人乌塔·梅塔·鲍尔（Ute Meta Bauer，63岁）将代表新加坡参加2022年第59届威尼斯双年展。这是新加坡第一个由女性组成的艺术家—策展人组合，在威尼斯双年展新加坡馆呈献展览。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容