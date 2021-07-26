新加坡第一次 两女性组合获委参加威尼斯双年展 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 艺术家舒比吉·拉奥（右）与策展人乌塔·梅塔·鲍尔，将代表新加坡参加明年的威尼斯双年展。（艺理会提供） 字体大小: 小 中 大 评委会认为舒比吉和乌塔的提案有普遍吸引力，并具有通过多元文化背景，与他人建立联系的能力。她们都有出色的艺术实践记录，可说是全球性但又很接新加坡地气。国家艺术理事会宣布，多元艺术家舒比吉·拉奥（Shubigi Rao，46岁）与资深策展人乌塔·梅塔·鲍尔（Ute Meta Bauer，63岁）将代表新加坡参加2022年第59届威尼斯双年展。这是新加坡第一个由女性组成的艺术家—策展人组合，在威尼斯双年展新加坡馆呈献展览。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 美国 艺术 电影 新加坡人 新加坡多元文化 南洋理工大学 新加坡国立大学 联合早报 艺术家 当代艺术 展览 威尼斯双年展 国家艺术理事会 博物馆 艺理会 文学 新加坡文学奖 方向盘挂托盘 车内秒变食堂 邻居拍照申诉 公寓男扫完地垃圾13楼倒下