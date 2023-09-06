哈莉玛邀50名乐龄义工到总统府茶叙

哈莉玛总统与50名乐龄义工共享茶点，鼓励他们多参与社区活动，接触数码产品等新事物。

哈莉玛星期二（9月5日）在总统府为新加坡乐龄义工组织（RSVP Singapore）的50名义工举办茶叙，并与他们亲切互动。

新加坡乐龄义工组织 助居民参与社区活动与课程

自1998年创立以来，新加坡乐龄义工组织的3000多名义工积极鼓励居民参与社区活动与课程，每年为20万人提供服务，包括特需人士与儿童，以及长期独居的年长者。

今年是新加坡乐龄义工组织成立25周年。作为机构赞助人，哈莉玛总统设茶点招待50名义工，也聆听他们讲述多年来与义工组织一起举办课程，帮助年长者学习数码技能的点点滴滴。义工亲手接过总统赠送的总统府画卡，留作纪念。

新加坡乐龄义工组织主席许悦明受访时说：“我们很荣幸今天能受邀到总统府参加茶叙，这是对我们多年坚持的一种肯定。我们鼓励年长者多多出来走动，参加社区活动，能让他们多交朋友，保持活跃。”

年长者帮助年长者 勇敢踏进数码路

林冈錥（72岁，退休人士）2003年加入乐龄义工组织，接触了互联网和初代的台式电脑后，应对科技发展和智能手机等移动数码设备时比较得心应手。

她受访时说：“年长者在面对这些科技变化时，心里是害怕的，所以要鼓励他们勇敢踏出第一步，有了成功经验，他们就会建立起自信。”

林冈錥经常在乐龄义工组织帮助同龄人适应数码应用，从移动支付，到数码召车，再到手机订餐，她都乐于与同伴们分享经验。

“我们就是用年长者帮助年长者的形式，因为我们了解上了年纪，对于眼睛看不清、看不懂英文、涉及钱没有安全感这些困难，更能感同身受。”

林冈錥举例说：“我们会通过用手机互相转一分钱，来说服有所迟疑的朋友尝试使用数码支付。他们学会后，发现扫码付款也很简单，会很开心。”