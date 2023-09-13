结合膳食与运动 卫生部拨470万元研究老龄化心脏病风险

卫生部为新加坡国家心脏中心拨款470万元，开展为期五年的老龄化心脏疾病风险研究。第一阶段推出膳食与运动相结合的研究计划，拟邀400名社区里的公众和住院病患参加。

新加坡国家心脏中心发布的文告指出，随着新加坡人口老龄化，预计到2030年，65岁及以上的人口将增至90多万。自2014年来开展的大量老龄化研究发现，中老年人心血管疾病发病风险与健康状况不佳有直接关联。

为了进一步探究和验证年龄、健康起居饮食与心血管疾病的相关性，国家心脏中心为来自不同医疗机构、有心脏疾病风险的参与者制定为期三周至三个月的膳食和运动实验计划。

参与者将获营养午餐和参与运动课程

在这项研究计划下，400名经检查后有老龄化心脏疾病风险的约40岁以上参与者，将获得12顿健康营养午餐便当，以及安排进行六次至12次的运动课程，每次约60分钟至90分钟。

这些参与者包括约100名来自不同医院的住院病患、约100名社区医院的病患，以及约200名自愿报名的社区公众。参与者不能患有癌症、有癌症病史，或罹患晚期肾脏和肝脏疾病等。

国家心脏中心心脏内科高级顾问医生许素美副教授受访时说，在计划开始前会为参与者提供各项心力指标测试，也会采集血样等体征，并在三个月后再次进行同样的一系列测试，观察他们心脏功能的情况和变化。

她说：“如果能证明这些原本有老龄化心脏疾病风险者的心血管硬化情况获得改善，就代表他们患心脏疾病的风险没有提高。”

营养午餐便当共七款，每款基本上含一份主食、一份蔬菜、一份肉类，以及一份小菜；烹调方式采用健康食用油，并确保少盐少钠。（龙国雄摄）

由瑞丰集团的中央厨房烹煮并搭配的健康营养午餐便当，经过研究团队的商议与筛选，每款基本上含一份主食、一份蔬菜、一份肉类，以及一份小菜，烹调方式采用健康食用油，并确保少盐少钠。

旨在结合饮食与运动以维持心脏健康

许素美也指出，与以往的口服药和补剂方式不同的是，这个实验计划的目标是通过饮食和运动相结合，在日常生活的环境中，让维持心脏健康变得具体化且可执行。“我们会根据参与者的具体身体情况，为他们定制不同时长、频率，以及强度的运动课程。”

沈定国（60岁，经理）在2020年突然无理由地感到心悸，他虽然没有心脏病的家族史，但仍感不安。做了多项检验后发现并无大碍，但医生劝他应在日常生活中注意饮食和多运动。

此后，沈定国都会关注有关心脏健康的消息。他在健康手机应用（Health Buddy）上看到上述计划正在招募参与者，便决定参与实验研究。

沈定国受访时说：“昨天刚吃了第一顿健康营养午餐便当，有肉丸意大利面、滑菇芹菜、煎蛋、鸡肉等，很丰富。我也很期待明天开始的运动。”