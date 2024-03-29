信徒齐聚教堂纪念耶稣受难日 李总理：动荡下持希望惜和平

耶稣受难节（Good Friday）是基督教重要节日，教徒在这一天反思、祷告，纪念耶稣的牺牲，李显龙总理也呼吁，国人要在动荡不安的世界里，依然怀抱希望、珍视社会和谐与维护和平。

李总理星期五（3月29日）在脸书上发文，祝愿所有基督教徒耶稣受难节和复活节快乐，并呼吁国人在动荡不安、充满冲突的世界里，从这两个节日中汲取正能量，珍惜我国拥有的宝贵社会和谐。

他写道：“面对苦难和悲剧，我们绝不能失去希望。让我们从这些节日的信息中汲取力量，为建设一个更加和平的世界共同努力，同时珍惜新加坡所享有的、宝贵的社会和谐。”

李总理也上载了一张众多教徒在圣若瑟教堂（St Joseph’s Church）参加耶稣受难节特别仪式的照片。在全岛各地，已走出疫情阴霾的教徒，今年也更热情地参与教堂的受难节仪式。

奎因街的善牧主教座堂（Cathedral Of The Good Shepherd）星期五共举行三场特别仪式，其中下午3时的受难节仪式由天主教新加坡总教区总主教吴诚才主持。

下午2时30分，教堂内的座位已几乎坐满，其他信众在教堂外临时搭建的帐篷下就座，通过电视屏幕和扬声器参与。教堂工作人员透露，这场仪式有近900人参加，与去年和疫情前参与人数基本相当。

教徒刘玉萍（53岁，幼稚园老师）今年是第七次到善牧主教座堂参加受难日活动。她受访时说，虽然去年的参与人数基本恢复到疫情前水平，不过据她观察，今年人与人之间的互动明显更加热情。

“我感觉大家比去年更放松、亲近了，没有去年那么谨慎。例如，今年几乎没有人戴口罩，人们也更乐意和陌生人挨着坐。”

教堂志愿者：线上直播改变教徒参与活动方式

金文泰的天主教堂圣十字架堂（Church of The Holy Cross）星期五举行六场受难日仪式，包括一场约200人参加的华语进行仪式。

据在场的《联合早报》摄影记者了解，这几场仪式的人数与去年基本相当。

有教堂志愿者认为，疫情期间大部分教堂都以线上直播弥撒和仪式，因此有一些人已经习惯在家通过直播参与，线下参与人数预计就不如过往那么多。