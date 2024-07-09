16种昆虫食品即日起可在本地上架

新加坡食品局已评估确定16种昆虫可安全食用，即日起业者可在本地进口、制造和出售这些昆虫食品，预计公众不久后便可吃到买到。这个计划的落实，比预期时间迟了约一年。

除了蟋蟀、蚕蛹、蚱蜢等16种昆虫，不在这清单上的昆虫属食品须另外进行评估。

食品局是在2022年10月5日至12月4日，针对昆虫食品展开公共咨询，探讨如何监管业者在本地饲养或进口可食用昆虫。当局原计划在2023年下半年批准昆虫食品在本地面市，后推迟至今年上半年，不过敲定面市和监管细节所需时间比预估的更多。

经两次延后，食品局在星期一（7月8日）宣布从即日起，允许业者进口、制造和出售有关的昆虫食品，消费者将有更多食品选择。

进口或养殖昆虫以供人或牲畜食用的业者，必须满足食品局的标准。例如，业者须证明进口的昆虫是在严格的食物安全监管下养殖，并非野生采收。此外，昆虫的养殖基质也不能含有病原体或有害污染物。

至于进口和出售昆虫加工食品的业者，须确保产品可安全食用，并符合我国的食品条例。与其他食品一样，昆虫食品也须接受食品安全检测，不达标就禁售。

出售预包装昆虫食品的业者也须在产品包装上注明内含的昆虫成分，协助消费者做出明智的决定。

业者如果对食品成分有误导性陈述，可能抵触食品销售法令；一旦罪成，初犯者可罚款最高5000元，重犯者可罚最高1万元，或监禁最长三个月，或两者兼施。

联合国粮农组织：食用昆虫有1900多种

根据联合国粮食及农业组织的一份报告，全球有20多亿人把昆虫作为辅食。图为在墨西哥城，食肆的人员在为客人准备龙舌兰虫料理。（法新社）

联合国粮食及农业组织近年来力推商业化昆虫养殖，以供人们食用或作为牲畜饲料，引起不少商业兴趣。粮农组织统计，可食用的昆虫多达1900多种。

有关研究指出，昆虫富含蛋白质、维生素、纤维和矿物质，养殖所用的土地和水，以及排放的温室气体也比饲养牛猪等传统牲口少。

食品局密切关注食品生产与创新的发展，近年也收到关于进口昆虫供人食用或作为饲料的询问。

当局指出，尽管食用昆虫在本地仍是相当新的概念，在亚洲一些国家却已是很久的传统。例如，韩国有人食用蚕蛹，泰国有人吃蟋蟀等。

食品局参考了欧盟以及澳大利亚、新西兰、韩国和泰国等地的做法，在完成全面科学评估后判定，一些已有食用记录的昆虫种类可作为食物。

食品局重申，当局重视食物安全，并制定了完善的框架，确保进口或在本地养殖的昆虫都可安全食用。

南洋理工大学食品科技计划主任陈维宁教授接受《联合早报》访问时说，批准昆虫食品上架将扩展本地的食物来源。“在理想的情况下，食用昆虫应在本地养殖，以确保供应链的韧性，同时可以更好地监管养殖条件与安全。”

陈维宁也是未来食品安全中心总监。他说，食品局两次延后批准有关计划，应是为了用更多时间考虑食品安全、潜在的食物过敏问题，以及公众的接受度等。“在一些有吃昆虫习惯的国家，这些昆虫多数是在野生捕捉的，而我国要做的，是在受控的环境中养殖昆虫。”

尽管食物来源多元化有助加强我国的粮食保障，但陈维宁认为，食用昆虫是新兴食物，数量相对于传统蛋白质来源也较少；因此，昆虫食品是否可助新加坡达到“30·30”的粮供愿景，还取决于昆虫食品的推动速度和成效。

我国在2019年定下“30·30愿景”，要争取在2030年前将本地农业生产力提高到可满足国人30％的营养需求。

螃蟹之家提供30道昆虫菜色

本地餐馆螃蟹之家即日起在榜鹅店销售昆虫食品。总裁黄泯莱说，16种获准售卖的昆虫中，他们会用其中五种，包括蚕蛹和蟋蟀，提供30道菜色。

“食品局的消息一出，我的电话就响个不停。从下午两点多到傍晚六点，我已接到10多通顾客的电话，询问我们的昆虫食品，想要来试试。”

螃蟹之家经过一番筹备，研发了30道昆虫菜色，希望端上桌时，能为食客带来又惊又喜的体验。例如，这个冰淇淋甜筒中，装入了东炎口味的面条，还有昆虫做点缀。（海峡时报）

螃蟹之家推出的昆虫菜肴：酥炸蚕蛹、蟋蟀和大麦虫，淋上泰式酸甜酱。（关俊威摄）

肉圆加上大麦虫，还有薄荷叶提味。（关俊威摄）