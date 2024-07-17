他人“手滑”2万元转错账 男子挪用款项罚5000元

男子的银行户头收到他人误转的2万元，不顾对方发短信要求他归还，还前往银行把2万元提出，并花在投资上，被判罚款5000元。

被告曹俊钦（59岁，译音）面对一项不诚实挪用他人款项的控状，他星期三（7月17日）在国家法院认罪。

根据案情，51岁的男受害人在2021年6月22日凌晨欲从公司的银行户头通过PayNow转账2万元到自己的户头，却输错手机号码，误把钱转账到被告的户头。

当受害人发现转错户头时，在接下来的八小时内发送七封短信向被告说明缘由，让被告把2万元转回给他。谁知，被告不理会受害人的信息，在明知钱不属于他的情况下，到银行把2万元提出来。

受害人在两天后要求银行协助撤销转账，但银行在7月22日通知受害人，无法成功逆转这项转账。受害人在9月24日报警。

被告作出虚假声明 延迟还款

被告接受警方调查时说，这笔钱已花在个人投资上，并要求给予时间赔偿受害人。被告在同年12月赔偿1万4000元后，又声称这笔钱是他售卖劳力士表给一人所得，这笔钱是属于他的。

警方针对被告的说辞展开调查，但被告无法给出如买家身份等证据，证明这笔交易存在。被告最终在2024年1月将其余6000元归还给受害人。

控方指出，被告拒绝立刻赔偿受害人所有的款项，还作出虚假声明延迟还款，导致警方投入资源调查此案。

被告的代表律师蓝国庆（Templars Law LLC）求情时说，被告是初犯，已感到后悔并作出全额赔偿。另外，被告是一名国家环境局人员，曾获得应对冠病坚韧奖章；他也是家中的经济支柱，妻子身患末期癌症，两人育有一子，恳请法官判他罚款5000元。