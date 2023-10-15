以法医检验千具遗体 称哈马斯施以酷刑折磨

（拉姆拉综合电）以色列军方说，巴勒斯坦激进组织哈马斯上星期发动突袭，在以色列南部边境城市烧杀掳掠，以军法医小组检验受害人遗体后发现种种虐待、性侵和其他暴行的迹象。

大约1300具遗体已被运至以色列中部拉姆拉（Ramla）的一个军事基地，由专家小组进行法医检查，以确定死者身份和死亡情况。

路透社报道，以色列陆军前参谋长拉比韦斯（Rabbi Israel Weiss）星期六（10月14日）说，约九成的死亡士兵的身份已确认，而遇害平民的身份辨识已完成一半，许多遗体都显示曾遭虐待和性侵的迹象。

一名军事牙医马延（Captain Maayan）说，这些受害人遭受严重虐待，“有枪伤，还有被虐待折磨的迹象”。

一名预备役准尉阿薇加耶（Avigayil）说：“我们看到了手臂和腿被砍断的遗体，也看到无头尸，还有儿童被斩首。”

她还补充道，验尸后也发现多性侵的情况。这些遗体已储存在冷藏集装箱中。

不过，这些军官和军医在受访时并未提供任何照片、法医记录等证据。控制加沙地带的哈马斯否认虐待指控。

另据法新社报道，以军方星期天（15日）称，已击毙了对以色列南部社区发动袭击的哈马斯指挥官克德拉（Billal al-Kedra）。他星期六晚在加沙南部汗尤尼斯（Khan Yunis）地区的空袭中丧命。

另一名在哈马斯袭击中率领一支突击队的阿里·卡迪 (Ali Qadi) 也在当天的空袭中丧命。

以军方发表声明说，哈马斯和伊斯兰圣战恐怖分子也在战斗机夜间袭击中被击毙。