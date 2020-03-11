彭博：疫情加剧中国地产弱肉强食生态 行业龙头料发力

中国房地产市场自去年来已经历融资强管控、现金流承压、数百家房企破产清算的压力，而在疫情影响下，大量项目停工和楼盘限时促销打折，正使得行业加速优胜劣汰。头部房企有望继续发力并购困境地产以角逐行业龙头地位。

据彭博社报道，提供房地产行业数据的中国指数研究院报告称，去年境内房地产公司完成收并购事件约333宗，涉及交易金额同比上升超30%，达2960.6亿元人民币（592亿新元）。接受彭博采访的多位行业人士均认为，在疫情影响经济的大背景下，行业资金链将进一步承压，预计2020年行业收并购规模将大幅超过去年。

专注于特殊机会市场债务和股权投资的艾威资本中国区主管王毅峰指出，疫情对行业的冲击是普遍性的，短期内头部开发商可能也需要喘息，令并购速度放缓，但长期来看涌现出来的机会肯定会更多。

“行业集中度提升将带来的困境地产并购机会持续增加，这一趋势甚至会扩大化，后续包括百强榜单上的房企出现被并购也不奇怪。”王毅峰称。

博思恩资本合伙人冯剑云认为，通过传统的招拍挂来获取土地的方式竞争非常激烈，且受到限价、限购等调控影响已经没那么多机会了，而通过并购处于困境的地产项目和地产企业则机会很多。

在他看来，谁有多元化的融资渠道、长线的资金、低的融资成本，就有机会在这个周期中兼并收购小房企，随着行业集中度的提高，未来可能只剩下百来家大型房企。

根据中指院的报告，去年百强房企收并购金额占全年收并购总金额的比例约为78%，千亿房企和大型国企、央企收并购力度强势，其中融创中国、世茂地产和华夏幸福等两年并购金额均进入前15行列，融创更是连续三年位居交易金额榜首。

即使在疫情爆发之前，中国房地产市场已经压力重重，数据显示，1月份房价创出近两年来最小涨幅。对现金流压力更大的中小房企而言，疫情无疑是加速破产的催化剂。

一位河南中部小型开发商的总经理表示，公司在2月份定的目标就是能在接下来六个月里成功偿付债务。另一位在浙江的小规模房企的负责人称，公司由于项目停工，如果不能尽快复工，可能距离申请破产仅有两个月的时间。

克而瑞地产分析师谢杨春称，若疫情的时间进一步延长，对于大多是中小房企而言，短期的”缺血“将成为压倒骆驼的最后一根稻草，届时收并购将掀起高潮，行业也会进入加速洗牌的状态。

人民法院公告网数据显示，2019年全年公告的破产申请有500家左右的房地产相关企业，创有历史记录以来新高；2020年截至2月底，类似公告已有100多个。

随着行业并购机构增多，房企与AMC(资产管理公司)合作有望更为紧密。这不仅仅是因为AMC拥有大量房地产重组类项目存量需要处置，擅长于厘清困境债权债务的AMC与擅长于开发运营的房企的跨界合作可以更好创造价值和收益。此前恒大、绿地等房企均有与四大AMC合作的先例。

民营不良资产投资机构穗甬融信总裁郝光辉在采访中就表示，房企能够绑定AMC一起收购项目是非常好的跨界模式，AMC做自己擅长的化解债务危机，解决复杂的债权债务纠纷等问题，然后由专业开发商来建设，专业的运营商来运营等等。

以去年底融创华南区域与广州资产合作为例，郝光辉指出，比如以广州资产名义参与并购困境地产项目，买入后融创约定把债务关系清理干净接走，如此对广州资产而言有确定性的下家，这种情况下，哪怕利润有限但也是安全、流动性好；对融创而言也拓宽了项目的可得渠道。

鼎晖特殊机会业务负责人吴锐也认为，国内的AMC和民营不良资产投资机构对于困境地产一直比较感兴趣，类似于地方AMC和头部地产合作的情况，其实也是很天然的过程，地方AMC能以这样的机会扩大业务规模，头部地产商也能借用AMC的资金和渠道优势，对接更多的特殊机会，参与困境地产项目的并购。