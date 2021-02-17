为证明麻醉药能“一捂就晕” 网红医生做实验将自己捂晕

日前“佛山23岁新入职女员工酒店内死亡”一案在大陆网络引发关注，媒体报道“女孩被下药”“作案手法国内少见”后，警方尸检鉴定书中“七氟烷中毒”的细节引起了科普博主们的讨论。

据观察者网报道，对于七氟烷能否“一捂就晕”，粉丝超过200万的博主@妇产科的陈大夫认为可行，但@江宁婆婆、@科学未来人和众多麻醉科医生均持否定态度。

为证明自己的论述，@妇产科的陈大夫用七氟烷做实验，将自己捂晕，目前相关视频已删除，其微博已关闭。

据网友反映，视频中，@妇产科的陈大夫 在不反抗不挣扎的情况下，一分多钟后才被捂晕，根本不是“一捂就晕”。

@江宁婆婆 随后也回应称：此事的“核心应该是关注管制药物的流向和普通人的防范重点。乙醚也罢七氟烷也罢，要是不能迷晕人还叫麻醉剂吗，用来犯罪当然也有，但是吧，跑偏了医生。”

事后，部分网友认为，@妇产科的陈大夫 的做法违反了国家卫生健康委办公厅关于加强医疗机构麻醉药品和第一类精神药品管理的通知。

不过，七氟烷属于吸入性麻醉药，是处方药，并不在《麻醉药品品种目录（2013年版）》和《精神药品品种目录（2013年版）》中。

2月16日下午，@妇产科的陈大夫通过好友发文道歉称“错了就是错了”，并关闭微博，将简介改为“不用那么麻烦，我已经报警自刀了。是我的锅，我会勇于承担。

@妇产科的陈大夫也自称已报警自首，但警察告知其七氟烷并非“管制药品”，让她找家医院当医疗垃圾处理，处理好了再向警方汇报，警方会跟进这件事。

“然而我用自己做实验这件事错了就是错了，我承认，并接受大家的批评。”陈大夫写道。

“经过这件事情，我也反思了一下自己的行为。我觉得我的关注点本身就错了。我应该把关注点放在个人为什么能这么轻易获取到七氟烷这件事上，而不是七氟烷的麻醉效果。我也倡议大家跟我一起，把关注点放到七氟烷的流通渠道上来，呼吁有关部门将七氟烷这种有迷药效果的吸入性麻醉剂，一起加入至管制麻醉药品中。”

16日下午，@江宁婆婆 转发上述解释文再度回应称：“咱们以后有问题好好讨论，别被拱火的带了节奏，别一冲动就来一罐子，关注点不要跑偏，我一直说的溯源和加强管理以及防范才是核心。”