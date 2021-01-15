美国生产商召回两款“Sportmix”狗饲料

（早报讯）在本地贩售的两款“Sportmix”狗饲料疑含有黄曲霉毒素，美国宠物饲料生产商正在召回受影响产品。

国家公园局今天（1月15日）发文告说，公园局属下动物与兽医事务组，接到美国宠物饲料生产商Midwestern Pet Foods, Inc.正在召回受影响产品的通知。

公司正在召回所有保鲜期在2022年7月9日或之前，在俄克拉何马州奇克谢（Chickasha）生产，含有玉米的狗和猫干燥饲料，

公司在这些宠物饲料中发现高剂量的黄曲霉毒素（aflatoxin），公司生产的其他宠物食品则不受影响。

根据公园局记录，本地进口和售卖的两款狗饲料，即“Sportmix Dog Maintenance Adult Mini Chunk”和“Sportmix Dog Hi Protein”属于受影响产品。

从本月13日起，进口商Pet Station已开始召回受影响产品，目前仍在进行中。已向Pets’Station控股公司购买受影响饲料的宠物饲主，可拨打6363 1121联系公司取得退款。

当局提醒饲主停止喂食宠物受影响产品。若宠物食用受影响饲料后出现嗜睡、食欲不振、呕吐或腹泻等症状，应立即向兽医求医。

动物与兽医事务组目前没有接到有关动物食用饲料后出现问题的举报。