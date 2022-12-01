大华银行One户头调高利率 最高可达7.8%

（早报讯）本地银行继续调高户头吸引存户资金。大华银行星期四（12月1日）宣布调高One储蓄户头的利率，如果满足条件，利率最高可以达到7.8%。

要获得这个利率，存户在户头里要有7万5000元至10万元的资金，每月银行卡开支500元，并每月存入超过1600元薪水。介于7万5000元至10万元这部分存款，也就是最多2万5000元，可以获得7.8%的利率。

首3万元可获得的最高利率是3.85%，接下来的3万元和1万5000元分别获得最高3.9%和4.85%的利率。

如果以10万元存款计算，满足上述条件，有效年利率约为5%。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰指出，户头存款余额各个级别的利率都显著调高，同时保留户头要求的简单和灵活。她说，这和市场上其他的户头不同，不少需要顾客满足多种要求例如买保险或投资产品。此外，户头也把通过PayNow支付薪金的方式包括在内。

此前华侨银行上调360户头（OCBC 360 Account）的利率。户头的首10万元存款可赚取高达7.65％的利率，这要求存户每月至少存入1800元薪水，用银行的信用卡消费至少500元，每月存款额至少增加500元，并要达到20万元的每日平均余额，此外还要购买合格的投资和保险产品。

星展银行也把Multiplier户头的最高利率，从3.5％调高到4.1％。这个利率要求存户每月存入薪水加上三个类别的交易额总共达到3万元，首10万元能享有最高利率。