尚达曼卸下公职后首个公开活动 强调各文化应相互敬重

卸下公职竞选总统的尚达曼，在出席民间信仰团体活动时说，新加坡若要在下一阶段的发展中加强本地文化，必须愿意学习和吸收彼此的文化，而当中最关键的要素是要相互敬重。

前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期天（7月9日）到红山弄的真人宫出席新加坡圣公文化节。这是他前一天卸下所有政治职务和退出人民行动党后，出席的首个公开活动。

尚达曼（左二）获得在场信众的热烈欢迎，他也亲切地与多个信众拍照握手。（李冠卫摄）

尚达曼抵达真人宫时由舞龙舞狮迎接，一现身在场近千个信众就报以欢呼掌声，许多人也争相与他拍照握手。由于离国庆日只有一个月，现场也有信徒随着国庆爱国歌曲，挥舞着手中的小国旗。

参与祭拜仪式后，尚达曼在新加坡保生文化传承委员会以及圣公文化传承委员会会长陈奕福的陪同下敲锣，为新加坡民间信仰文化传承交流大会开幕。

尚达曼致辞时说，新加坡作为年轻国家，应问自己在下一阶段的发展，大家希望拥有什么样的身份、如何保留传统。“这些传统和过去是否完全一样？亦或以某种方式演变？”

当下人们想到新加坡身份和文化时，只是简单地综和所有文化，尚达曼认为这无法为未来创造强韧的新加坡文化。如果坐视不管，文化将日渐式微；如果尝试综合所有民间文化，身份认同感则会变得薄弱。

他说，新加坡必须不断发展，其中一个方式是保持开放态度，从彼此的文化中学习，吸收传统、想法和做法，但这不代表要失去或削弱自己的文化。“新加坡也一直是这样，我们很多文化都从彼此身上吸收了些什么。”

为此，人们必须加深对彼此的尊重，相互敬重、学习和保持开放，以建造更强韧的新加坡。