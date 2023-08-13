疑上巴刹途中遭货车撞倒 妇女昏迷送院

裕廊西星期六发生严重车祸，一辆货车疑从组屋停车场驶出马路时，撞倒正在过马路的妇女，63岁妇女受重伤昏迷送院。

这起事故发生在星期六（8月12日）早上9时45分，地点在裕廊西41街往裕廊西42街方向、靠近第467座组屋附近的路段。

有读者在车祸事发后经过现场，他看见一名妇女倒在马路上，一辆购物推车也倒在一旁。

根据读者提供的照片，一辆货车疑似从组屋停车场驶出时，撞倒了正在过马路的妇女。读者称目睹货车司机紧张地拨电话。

记者星期六走访附近组屋，撞见伤者的家人。妇女的外甥尼家穆丁（43岁，房产中介）看过照片后，确认伤者是他的舅母。

妇女的丈夫胡森（69岁，清洁员工）也补充，太太平时早上9时半出门，11时半左右就回到家。事发当天太太下午1时后仍未归来，胡森感到不安，便出门寻找。

由于妇女将身份证与手机都留在家中，家人在她发生意外后未获得通知。后来经路人告知，他们才辗转得知她被送往哪间医院。

记者星期天早上致电尼家穆丁，对方表示舅母的头部严重受伤，还未苏醒。

警方与民防部队受询时表示，一名63岁妇女在意识不清醒的情况下送往黄廷方综合医院，一名63岁货车司机正协助调查。调查仍在进行中。

尼家穆丁说，舅母应该是要到马路对面的巴刹。由于舅母的视力不佳，可能是没注意到驶来的车辆。

附近居民陈女士（54岁，兼职员工）也表示，由于那个路段没有交通灯或斑马线，附近居民要去巴刹都必须穿越马路，之前也曾发生过意外。

据记者观察，短短半个小时内就有至少三人越过马路到对面的第473座组屋。