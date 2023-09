候任总统尚达曼夫人珍一藤木被人冒充,有人拿她的照片和名字在脸书开设“政治组织”页面。

这个虚假页面星期天(9月3日)创建,用珍一藤木的黑白人头照为头像,还写上“欢迎来到我的官方页面”(Welcome To My Official Page @janeittogi)。

尚达曼竞选时的团队星期一(9月4日)傍晚通知媒体,这个账号是冒充的。

据观察,这个页面上载的几张照片模糊、画质粗劣,应该都是从互联网上下载的。

页面上只有尚达曼及夫人的照片和一些祝贺的回帖,目前尚不清楚冒充者的意图是什么。