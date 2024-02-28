【国会】张志贤：我国积极应对气候变化 盼催化区域和全球行动

气候变化对我们的生活和生计的深远影响不容忽视，我国采取长期和积极主动的方针，定期更新适应计划，以跟上最新的科学步伐。新加坡不只须要达到自己的气候目标，也要催化区域和全球行动，与其他国家一起实现全球气候行动目标。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，在准备适应气候变化的同时，我国也必须立即采取行动，以实现气候目标。

张志贤也是气候变化跨部门委员会主席，他在发言时阐述了我国如何通过推行碳税、能源转型、协助企业去碳化和抓住绿色经济商机、资助相关研发项目，以及推动企业和家庭提高能源效率等方式，应对气候变化的威胁。

碳捕集和封存是我国正在探讨的新方案之一。张志贤说，越来越多国家和国际组织认可碳捕集和封存可在大幅减少工业排放量方面发挥重要作用。

他提到，澳大利亚、文莱、印度尼西亚和马来西亚等区域国家拥有巨大的地质潜能储存碳，我国一些区域伙伴也宣布发展为区域碳捕集和封存枢纽的计划。“我们已准备好就开拓项目与志同道合的伙伴合作，促进这类区域枢纽的发展。”

为推动区域和全球气候行动，我国正在协助建立高诚信的碳交易市场，并就碳信用寻求合作，同时通过促进伙伴关系加快东南亚的能源转型。

作为航空和海事枢纽，张志贤认为，新加坡也可以在发展绿色航空和航运的基础设施和标准方面扮演重要角色。

新加坡民航局上个星期刚发布可持续航空枢纽蓝图，促进行业去碳化。我国也与日本、荷兰、美国和中国部分港口签署谅解备忘录，建立绿色及数码航运走廊。