大选在即 柬埔寨执政党强打就业教育

（早报讯）柬埔寨将在来临星期天（29日）举行大选，柬埔寨执政党抛出要制造就业，增加教育经费等好处，希望争取年轻选民的支持。

已掌政33年的柬埔寨首相洪森预计将在本届大选蝉联执政。他已承诺，将为所有孩童提供教育机会，并将今年的教育经费增加到8亿5000万美元（近11亿6140万新元），占政府整体支出的四分之一，创下新高。

在上两届大选中，主要反对党救国党的得票超过40%，险些把洪森拉下马。尽管救国党已在两个月前被最高法院下令解散，意味洪森的人民党已无对手，但洪森不敢掉以轻心。

洪森最近在竞选活动上演讲时说：“我要每一个地区都有高中，每一个社区都有中学，每一个村庄都有小学。”

洪森也承诺，将为数以千计对未来感到担忧的年轻人提供就业机会。

联合国的数据显示，每年有30万名柬埔寨人加入劳动队伍，但他们往往没有教育证书；即使受过教育的也不一定就能找到高薪工作。

一名律师系大学生维斯那毕业后只能从事行政工作，每月工资只有200美元。他说：“有很多学生毕业……但工作很少。”

自我流放法国的柬埔寨反对派领袖桑连西说，洪森说增加教育经费是在自欺欺人，因为柬埔寨的教育拨款在国内生产总值（GDP）的占比在本区域的排名是垫底的。

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