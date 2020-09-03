印度再封杀118款中国APP 包括“绝地求生”手游等

继6、7月禁止TikTok等上百个中国应用程序（APP）后，印度昨天宣布，再禁用118个中国APP，包括超人气手机游戏“绝地求生M”（PUBG）和搜索引擎百度。

据路透社报道，印度科技部在声明中解释，这些APP会被禁用，主要是因为“它们以秘密的方式收集和共享数据，危及用户的个人数据和信息，可能对印度的安全构成严重威胁。”

此次禁用与印度第一次大规模封禁中国APP相同，都发生在中印边境冲突后。印度与中国部队6月20日在边境地区拉达克发生严重冲突，据报造成20名印度士兵死亡；6月29日，印度政府禁用了包括TikTok、微信在内的59个中国APP。

7月27日，印度政府发布了第二份禁用名单，这当中有47款中国应用，主要包括中国第二大社交媒体平台腾讯QQ，字节跳动的Vigo Video等。截至今日，印度封禁的中国APP数量达到200个以上。

印度的禁令使几家中国公司在印度的业务陷入停滞。据报道，它们还迫使印度科技初创企业的主要投资人阿里巴巴将所有在印度的投资计划搁置至少6个月。

科技行业分析师表示，商业环境的突然变化可能会在更广泛的范围内阻碍中国的投资。

为多个中国客户提供过服务的律所Khaitan & Co合伙人Atul Pandey说：“禁令不仅给已经进入印度的中国企业和投资者发出了一个消极的信号，即使是那些等待投资印度有利时机的投资者现在可能也退缩了。”

在印度发布最新禁令的前一天，一名印度高级官员表示，印度军队已部署在四个战略高地，此前新德里称周末中国试图在喜马拉雅西部拉达克地区边界入侵。

印度军方周一（8月31日）发表的声明说：“在2020年8月29日/30日晚，中国人民解放军部队违反了先前在拉达克东部持续对峙期间所达成的军事和外交共识，进行了挑衅性的军事行动以改变现状。”声明也称印度士兵挫败了中国要“单方面改变当地事实”的意图。

针对印度称中国军队周末采取军事行动，中国外交部新闻发言人赵立坚说，中国边境部队从未越过“实际控制线”，中印双方基于实际情况在进行磋商。他并强调，中印双方通过外交和军事渠道保持沟通。

自5月以来，中印两国军队就一直在喜马拉雅山西部对峙，两国都指控对方违反了“实际控制线”或事实上的边界。

但尽管进行了几轮会谈，两国军队仍在其他地点对峙，包括双方都声称拥有主权的班公错（Pangong Tso，也称班公湖）。班公湖是海拔4000多公尺的冰川湖，位于中印两国长达3488公里的“实际控制线”上。

印度军方说，最新的冲突就是在班公湖边发生的。它说：“对于中国人民解放军在班公湖南岸展开的这一行动，我们先发制人，采取了强化我方位置的措施，并阻止了中国单方面改变事实的意图。”印度军方也说，两国军事官员正在边境举行会谈，以化解最新危机。

中印曾在1962年爆发边境战争，而今年夏季爆发的冲突是半个多世纪以来最严重的。两国如今都在边境附近部署了数以千计的部队、坦克、大炮和战斗机。

