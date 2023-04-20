三个月减16公斤 田铭耀练成肌肉男

为新剧《金色大道》又飞泰国又积极锻炼身材，田铭耀三个月减16公斤，从原本的68公斤减到52公斤，小胖子变肌肉男！

田铭耀目前正忙于拍摄本地大制作戏剧《金色大道》，为了这部剧，剧组早前还特地飞到泰国拍摄，田铭耀接受《新明日报》访问时，分享了这次去泰国拍摄遇到的趣事。

他说：“我们常常去夜市，因此认识一位年轻的画家，就委托他画我家三只猫。结果一传十，十传百，后来几乎所有演员都找他画家里的宠物。”

田铭耀透露，他和太太其实常去泰国。他说：“除了食物好吃，他们的文化和创意非常吸引我们，不同区域有不一样的文化特色和产物。北方气候凉，食物和艺术品也有不一样的特色，海岛除了水上活动也有很多椰子制作的器物，很吸引人。”

黎耀祥指本地演员缺爆发力 田铭耀：两地文化不同

田铭耀在《金》里饰演的黄金条是一个头脑简单，老被人耍弄和占便宜。不过，他是一个很讲义气，为朋友两肋插刀的人。

开拍前，监制袁树伟邀请了黎耀祥来授课分享演戏心得和经验。田铭耀透露，他有参考黎耀祥的建议，他说：“黎耀祥大哥的讲课对我来说有很大的启发，但他教的很多，没办法一一应用在角色，所以就参考对角色来说最可以发挥的建议。”

对于黎耀祥说本地演员缺爆发力，田铭耀认为或许两地的文化不同。他说：“也或许黎耀祥大哥没有深入认识所有演员，才会有这样的看法，可能大家都不好意思在他面前‘爆发’，哈哈哈哈。”

田铭耀透露在3个月内减了16公斤，从68公斤减到52公斤。（受访者提供）

打算拍写真

这次拍摄最大的挑战就是要在三个月内从一个小胖子，练成有腹肌和有拳手架势的肌肉男。他说：“一直要健身所以出国时，我们第一时间就是搜索设备最齐全的健身房，再来就是要安排空余时间跑健身房和推拿。因为在打拳和健身时我们经常会拉伤，所以常常两头跑。”

他早前也透露在三个月内减了16公斤，从68公斤减到52公斤，体脂从不健康的指数28减到11，对此他透露，拍完《金》后打算去拍写真留念，至于尺度有多大，他笑说就要看到时的状态有多好。

田铭耀早前在本届的《红星大奖》成功拿下第一座奖杯，而他接下来的目标是希望可以接更多的好戏和综艺节目！

当被问道生孩子是否是其中一个目标时，他仅简单表示顺其自然。