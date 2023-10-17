娱乐吃瓜：狮城音乐人谈“新加坡艺术家很穷？”

加拿大饶舌歌手德雷克（Drake）在10月初发行的新歌“Drew A Picasso”中这么唱道：“Artists hittin’ on you, broke as f***, I swear them n***** probably live in Singapore.”（那些追求你的艺术家们，穷得要命，我发誓他们可能住在新加坡），似乎是在说新加坡的艺术家们入不敷出，生活穷困。

因歌词提及狮城，该段落在互联网上掀起讨论。新加坡艺术家很穷吗？本地音乐人黄韵仁、魏妙如及唐达对这首歌有什么看法？

黄韵仁：取决于如何定义富裕与贫穷



黄韵仁说：“其实提到新加坡的那句歌词，并不是整首歌曲的重点，我觉得更像是passing line（过渡句子）。会用新加坡可能只是因为比较好押韵，呼应上一段句尾的“war”，没有几个国家可以（符合押韵）嘛，哈哈！而且他也没有用‘definitely（肯定）’，而是说‘probably’（可能），对吗？”

黄韵仁认为，那只是创作者的表达方式，自己并不会因为那句话而感到被冒犯，“每一个行业，都会有所谓成功的，也相对比较痛苦挣扎的。”

至于是不是真的穷？黄韵仁答道：“我常去小学做一些分享会，好几次小朋友们会问我‘你赚多少钱？’或‘你富裕吗？’，他们年纪小，所以问题都很天真。我往往都会这么回答‘跟你说我很富裕’，然后他们就会发出‘哇’的惊叹声，我再继续跟他们解释——富裕这个词是很主观的。我觉得得以生存下去，开心做自己喜欢的事、从事艺术工作、做音乐，还可以养家、买个房子、开个车，我已经觉得很满足，生活算很富裕了。”

年纪虽小，黄姿宁却有着丰富的街头表演经验。（档案照）

黄韵仁的女儿姿宁前阵子参与不少舞台演出，也首次参加歌唱竞技节目《游走的歌王》。记者问他在音乐圈这么久，深知箇中滋味，是否曾劝退女儿追梦？“我没有阻止，但会经常提醒她，如果要走这条路，前提要是你喜欢创作或音乐本身，而不是名利，进入行业的初衷很重要。”

被问会不会担心女儿未来的“钱”途，黄韵仁说：“其实新加坡有很多默默无闻的艺术家、创作者、音乐老师、驻唱或街头歌手，都在勤恳、正当地生活，就和其他人朝九晚五地工作一样。我相信他们会做这个选择，是因为他们享受做那件事。我自然希望我女儿选择的路是她享受的，无论赚很多或刚好够用，只要她享受，那就是成功的。”

魏妙如：音乐有不同面向



到台湾发展的新加坡歌手魏妙如看到歌曲相关的新闻时，第一反应竟是“觉得蛮可爱的。”她解释：“就是我可以理解（这个说法），因为我现阶段大部分在做创作，收入上是不稳定的。”

魏妙如补充：“音乐能不能换算成钱，取决于流量，我们市场相对来说比较小。如果单靠版税，除非成功写出一首Hit Song（爆款歌曲），那首歌可以成为你固定的被动收入，不然一般的作品是很难兑现，直接看到利润的。”

刚于8月底发行创作专辑《同温》的魏妙如也和记者分享“烧钱”的过程，“歌写好了需要录制，录音室是收费的。编曲上你会有自己的想法，想搭什么样的乐器，需要找不同的老师。到后面歌曲制作完了，还要有MV、专辑的封面和主视觉，妆发和造型等等，每个环节都烧钱。”

魏妙如《同温》专辑封面。（取自魏妙如脸书）

是什么动力驱使她继续做下去？魏妙如感性地说：“我想透过音乐作品讲故事，希望可以和听者产生连接感和共鸣，我觉得别具意义。”

然而，音乐产业不是只有一个面向。魏妙如分享自己在经历不同面向后所得到的发现：“我之前在新加坡有段时间曾担任驻唱和婚礼歌手。我身边也有一些朋友在做这些事，所以我知道，其实只要有固定的商业演出，收入是可观的。”

唐达乐见争议

唐达曾获颁第21届新加坡词曲版权协会颁奖礼（Compass Awards）海外成就奖。（《海峡时报》档案照）

曾赴美发展8年，如今移居中国上海的音乐人唐达（Tat Tong）则感到好奇：“为什么偏偏是新加坡？”无独有偶，唐达也认为这与押韵有关。

对于“艺术家穷”这个看法，唐达完全认同，“的确很辛苦又不赚钱。”给想要投入音乐产业的新人什么建议？唐达答道：“我之前在海军部队工作了6年，才转行做音乐人。刚开始一定会很辛苦，要先做好心理准备。初期同时斜杠做其他的工作也是OK的，不必觉得这不专业或感到羞耻，这是比较实际的方法。没有稳定的收入有时候会造成一些心理压力，心理状态不好，创作自然会受到影响。”

目前退居于幕后的唐达说，他对类似的争议，其实抱有正面的想法。“因为艺术家不怕被人骂，只怕被人遗忘。如果这个争议能让更多人认识到新加坡出色的音乐人或作品，我觉得整体而言是很正向的事情。”