社论：减少物价上涨冲击

政府昨天新推出总值11亿元的生活费援助配套，帮助本地家庭应对生活费上涨。这是继前天水费上涨18%，此前公共车资上调7%以及7月份电费起价1.2%后，当局对社会普遍的焦虑和担忧所做出的回应。副总理兼财政部长黄循财在宣布配套的记者会上强调，政府会与人民风雨同舟，一起渡过难关，在有困难的时候提供必要的帮助。世界形势仍然充满不确定性，全球通货膨胀势头放缓程度不如预期，都会持续推动物价上涨。

和公共交通费一样，水费与电费上调，直接影响大众日常生活开销与中小企业的经营成本；而且由于涨价相隔时间不长，很容易引发扩散效应，对社会心理的冲击比较大。可以预期，一般人每天光顾的小贩熟食与咖啡茶水，必然将水涨船高，接着起价。虽然当局一再警告商家要避免借机不当哄抬价格，可是不当与否的标准不易拿捏。11亿元配套包括现金和邻里购物券，相信多少能抵消涨价的影响。

物价可能持续上涨的长期压力，难免会在民众心中形成阴影，援助配套或许能应一时之急，釜底抽薪之道还必须是坚持经济转型，通过提高技能和生产力来增加国人的收入。除了需要耐心和信心，在这艰难的过程中更必须克制病急乱投医的冲动，特别是抗拒过度干预市场自由运作的诱惑。民众和商家的自然反应，不外是希望更多的津贴。当局用事后援助而不是在源头补贴的方式，让供需真实体现在价格上面，才是长远可持续的正确做法。

各行各业如今都共同面对能源和人力成本上升的压力，这必然表现在消费者所必须支付的价格上面。如果当局为了眼前的短期政治利益，不当介入干预市场，只会制造更多不容易预见的中长期后果。最显著的例子莫过于消费税的调涨。人口老龄化所带来的公共开支的增加，只能通过加税或举债来支付。至今的教训表明，正是因为政府长期奉行财政纪律，拒绝寅吃卯粮的举债财政，才能在出现重大危机时处惊不变，有能力和信心应对世纪疫情。

在理性层面，相信大多数民众都明白这些基本的道理；事实也一再证明这些道理的正确性。但人毕竟不是纯理智的存在，情绪是不容否认的本能。特别是当日常生活的痛感反复被上涨的物价所刺激，难免就会产生怨天尤人的反应。因此，涨价从来就不是简单的经济问题，而是牵涉如何全面考虑社会反应的政治问题。政府长期以来能够坚持正确的做法，说服民众接受苦口良药，凭借的是长期所累积的互信。维系这一宝贵的政治资产，在当下通胀所带来的痛苦环境里尤为重要。

尽管对社会的不满和怨气须有所估计，也应当抱持一定的理解并设法缓和，情绪过高或者被刻意操弄成民粹主义，则必须予以抵制。这不能仅靠政府，国人也有义务避免自己的情绪遭利用。各国活生生的例子反复说明，一旦社会的基本互信被破坏，解决各种公共难题必然事倍功半，甚至寸步难行。11亿元的生活费援助配套在应对这轮涨价潮算是良性的起步，希望各方本着最大的善意，让这形成新的良性循环。物价上涨的冲击，在短期内应当不会完全消除，但只要有足够的信任和信心，必能让我们在中长期克服挑战。