交流站：全岛有500多个社区花园

谨答复《联合早报·交流站》于3月13日刊登的洪枚读者投函《建议以居委会为单位辟种植角落》：

我感谢洪女士投函，分享如何通过社区园艺培养友好邻里关系的想法。

正是本着同样的精神，许多居民委员会和居民联系网成立了社区园艺兴趣小组，把志同道合的邻居聚集一堂。目前，全岛有500多个居委会和居民联系网社区花园。这些花园都由热爱园艺的义工和居民帮忙打理。正如洪女士所说，一些喜欢在社区花园种植香草和香料的长者和家庭主妇会同邻居分享新鲜的收成。一些邻居投桃报李，用香料给大家烹煮菜肴，甚至一起设计使用更多香草的新食谱。在周末和学校假期，我们经常看到年幼的孩子陪父母或祖父母一起浇灌植物。

在邻里层面，社区花园也让居民对居住环境有更大的自主权，他们可以决定所要种植的植物种类、所分配到的园地的景观设计，并且相互支持，分享将空地改造成绿色社区中心的建议。一些社区花园欢迎附近幼儿园和托儿中心的幼儿来参观和学习植物和园艺知识。这一“从农场到餐桌”（Farm to Table）的社区活动，为邻居创造了许多见面的机会，并加强家庭的代际关系。

让我举例说明社区花园如何拉近人与人之间的距离。在武吉巴督第二区居委会，由年轻园艺爱好者、家庭主妇和退休人士组成的义工，轮流照料社区花园的各种植物和果树。友诺士第三区居民联系网社区花园的义工，带领学前儿童了解蔬菜的生长情况，并尝试收成。位于多层停车场顶层的“金殿西奉献花园”（Giving Garden @ Kim Tian West）开放给居民欣赏绿景，并学习有用的园艺技巧。义工会将收成同区内贫困家庭和长者分享，让每一次收成都为弱势社群带来温暖。

社区园艺对每个人来说，是一项有益身心的体力活动。大家齐心耕耘，共享劳动的成果，由此可以改善心理健康，促进邻里关系。让我们感到欣慰和鼓舞的是，社区花园已成为促进公民参与的有效平台，让邻居在从事共同爱好的同时建立联系。我们欢迎园艺爱好者联系他们的居委会和居民联系网成员，以了解更多关于所在社区的园艺活动详情。

（居民联系网理事会主席 洪荣强）