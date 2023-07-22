中央治港思路从条件受限时的妥协，转变为条件充足时的亮剑，这就是港版国安法行稳致远的唯物论根基。大“势”已定，没有后悔，没有U-turn，只不过手法要精细。

或许就连中国知名微信公众号作者“靖海侯”本人（无论这个ID背后是一个个人还是一个团队）都没有想到，在7月9日发布的《我们到底需要一个什么样的香港》一文，会引发港九内外如此高度和波澜起伏的关注与解读，以至于“靖海侯”公众号不得不于7月20日发布《借题发挥，莫成了“软对抗”》一文，对前述文章进行澄清，试图为《我》文中饱受争议的观点，及由此而产生的各类解读，以原作者之尊，进行一次“靖海澄疆”。

其实，如果人们通篇细读《我》文，并对今日之“大势”及北京对港执政逻辑有深刻认知，便不必然会产生前述的争论，在（尤其是香港）舆论界出现一场由“靖海侯”而产生的幻象，以至于须要原作者以《借》文再次强调《我》文的架构与落脚点，并强烈否定争论中“以偏概全”放大《我》文部分观点的倾向。

时移“势”易 唯物为尊细读《我》文，则会发现该文的核心观点与立意，在于为港版国安法施行以来、一以贯之的治港政策保驾护航，同时翦除横生的枝节，就像是驾车，在把稳方向盘的同时，对因为各种原因而略微使车辆行驶方向偏离中心线的现象，进行微调以导正，旁观者不能因为看到司机在导正过程中，对方向盘做出的细微调整动作，而像发现新大陆一样认为整个车辆将改弦更张。