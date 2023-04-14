建成后公众的反应显示，尽管有着各种高技术含量的奖项，这栋建筑最引人注目的，还是流畅的造型和灵动的空间。

时隔三年又见到前来狮城的中国设计界朋友，在他们长长的考察清单里有国大设计与环境学院四号楼（SDE4），这是本地首座新建零能耗建筑（Net-Zero Energy Building，也译作：净零能源建筑），不仅有着建筑师津津乐道的高颜值，也是模拟能效测算出的高科技产物。除了媒体报道的节能大奖和校方喜报的电费节省，这座历时将近六年建成的教学楼究竟有何奥妙？带着好奇的访客，踏着肯特岗的脚步，谈起这座热带建筑。

在金文泰路和肯特岗弯交界处的山坡上，绿荫掩映中轻盈剔透的四号楼，落成于2019年1月。朝南的主立面有着八根直落入地的纤细柱子，支撑起挑高五层的大屋顶，刻意纤薄化的檐口打造出虚幻的悬浮感，减少对后部建筑主体的视线遮挡，又为其提供大面积的遮阳，也将基地内保留的高大老树纳入檐下，是一举多得的设计亮点。退缩在大屋顶下的建筑主体虚实相间，高阔的交流广场、气派的直跑楼梯和宽大的廊道，将大玻璃的房间衬托得如同漂浮的盒子，建筑主体的东西两侧覆盖着淡金色的铝合金多孔板，用来遮蔽西晒的一侧已爬满藤蔓。

通过国际竞赛赢得此项目的建筑师曾说，四号楼通透的建筑造型旨在打破节能建筑须以密实体量减少表面积的惯性思维。有趣的是，这些看似耗能的玻璃盒子与浪费空间的廊道，最终成为能源技术分析中的热缓冲区，可以加速空气流动的冷却体和气流道，大玻璃窗提供充足的自然光，降低对采光电器的依赖。建成后公众的反应显示，尽管有着各种高技术含量的奖项，这栋建筑最引人注目的，还是流畅的造型和灵动的空间。