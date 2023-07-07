董农政：日常。十一喜

@收快递

所有甜蜜

还真的都在天涯海角

等你签收

你只要确认

下单时是一时出轨

或是一辈子真爱

@过生日

母亲与你共有的亲昵

在一年见一次的鸭蛋里孵化

在一年长寿一次的洁白面线里热腾

汤里几块红糟鸡

就是你一生也吃喝不完的

最有态度的夺目颜彩

@上文艺城

无关稿费

无关出名

单纯的出窍灵魂

盘旋城头

看见城中缪思幻化的种种神话里

有自己

在布满文字的食槽

拨拨拨寻粮

而无须吞噬

@厕內高歌

只唱一首

绝对到不了心肝头

随意升key

随意降key

即使走key

也都有四堵墙围堵所有key

回应你，就是最棒的

那个Key

@跑步

是轻快脚跟

不断越过

带来的快意

还是迎面姣好发丝

不断轻拂

带来的快悦

流汗与流畅

顶着微光与轻风戏论

谁适合在起点

谁适合在终点

@聚餐

夹一口曾经的咕噜肉

舀一匙未来的咸鱼白粥

现在

全甜入白果薏米腐竹

@看日出

策立马前

梦佇立身旁继续温柔

昨宵枕边呢喃

一句浮于水

一句浮于山

悄悄的，在高楼以外

泵出正果

@追夕阳

我六十五岁

芝娃娃十五岁

一起委婉

涅槃颜值

@写字

宋徽宗虽瘦细却健康

颜真卿虽斯文却活泼

王羲之虽狂傲却幽默

我的笔一路微笑

生宣熟宣半熟宣

或者其他江湖

我混出楼外一抹爱宠

将天涯海角

墨入

更上一层楼

@读书

黑

不拒绝一切色彩

字

成就一切艳事

管你誓言开落哪一叶

拨开字字允句句诺

所有爱与不爱

都合不了精彩

@出游

远方有一个境界

叫情爱

可以上车睡觉下车尿尿

可以一路寻庙一路呼叫

导游推荐商场太多別恋

背包接纳壁垣太多史恋

缭绕山海的

叫心爱

忘了确认回程蔼蔼