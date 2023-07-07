董农政：日常。十一喜

@收快递
所有甜蜜
还真的都在天涯海角
等你签收
你只要确认
下单时是一时出轨
或是一辈子真爱
@过生日
母亲与你共有的亲昵
在一年见一次的鸭蛋里孵化
在一年长寿一次的洁白面线里热腾
汤里几块红糟鸡
就是你一生也吃喝不完的
最有态度的夺目颜彩
@上文艺城
无关稿费
无关出名
单纯的出窍灵魂
盘旋城头
看见城中缪思幻化的种种神话里
有自己
在布满文字的食槽
拨拨拨寻粮
而无须吞噬
@厕內高歌
只唱一首
绝对到不了心肝头
随意升key
随意降key
即使走key
也都有四堵墙围堵所有key
回应你，就是最棒的
那个Key
@跑步
是轻快脚跟
不断越过
带来的快意
还是迎面姣好发丝
不断轻拂
带来的快悦
流汗与流畅
顶着微光与轻风戏论
谁适合在起点
谁适合在终点
@聚餐
夹一口曾经的咕噜肉
舀一匙未来的咸鱼白粥
现在
全甜入白果薏米腐竹
@看日出
策立马前
梦佇立身旁继续温柔
昨宵枕边呢喃
一句浮于水
一句浮于山
悄悄的，在高楼以外
泵出正果
@追夕阳
我六十五岁
芝娃娃十五岁
一起委婉
涅槃颜值
@写字
宋徽宗虽瘦细却健康
颜真卿虽斯文却活泼
王羲之虽狂傲却幽默
我的笔一路微笑
生宣熟宣半熟宣
或者其他江湖
我混出楼外一抹爱宠
将天涯海角
墨入
更上一层楼
@读书
黑
不拒绝一切色彩
字
成就一切艳事
管你誓言开落哪一叶
拨开字字允句句诺
所有爱与不爱
都合不了精彩
@出游
远方有一个境界
叫情爱
可以上车睡觉下车尿尿
可以一路寻庙一路呼叫
导游推荐商场太多別恋
背包接纳壁垣太多史恋
缭绕山海的
叫心爱
忘了确认回程蔼蔼