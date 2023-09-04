重新发现新华诗人梁三白

诗人梁三白在上个月逝世，他的老友蔡欣，学生流苏、陈亚凤提到他治学的严谨，对文字更是谨慎，或许就是他作品不多的原因。他不急也不轻易发表。他在国立教育学院执教，培养了一代又一代的本地华文教育工作者。



读前辈诗人梁三白（1937-2023）的诗作不时有惊艳的感觉，尤其这组诗《孤独者的白发和母语及其黑白梦》，有深沉抒情的部分，如上述谈母语与文化乡愁，也有诙谐后现代反讽意味的如“拥生证更新通知”与“征收日光费通知”两首，读毕会心。

之前我完全不晓得梁三白是何方神圣，因作家林高交谈时提起老诗人已在8月24日癌症逝世，才第一次知道新华文学有这么一位诗人。问起梁三白作品印象，蔡欣、林高、谢裕民、周德成、流苏、孙爱玲都赞他的诗好，我也就赶紧到图书馆找他1987年出版的诗集《微醺时候》来看，一句“我的记忆／象酩酊的风／醉步在松柏高高的／斜坡小路上”（《山水集》）深得我心。



这本诗集收录50多首作品，分三部分“岛上抒情”“想起老农的微笑”与“微醺时候”，分别是他1960年代、1970年代与1980年代的作品。这本诗集可以一窥诗人从青春激情到中年寂寞的转变。1970年代最有意思，当时诗人负笈前往台湾大学修读硕士学位，师从台静农。