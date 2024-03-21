经济学家：中国楼市萎缩趋势将至少持续到2025年底

中国楼市不振继续拖累中国经济复苏步伐，有经济学家预测，中国住房投资和销售额将在今年进一步萎缩，幅度将超过去年，这样的趋势将至少持续到2025年底。

恒生银行首席经济学家王丹星期三（3月20日）在国际金融论坛一场线上学术对话会上称，住房问题给中国经济挖了一个大坑，而这将成为中国今年拉动消费的最大阻力之一。

中国国家统计局数据显示，中国2023年全年房屋竣工面积同比增长17%，但同期的商品房销售额下降6.5%，房地产开发投资下降9.6%。

王丹指出，房屋竣工面积的增长远远高于住宅新投资和销售，是房地产投资和销售萎缩的关键指标。她说，这样的形势过去两年一直存在，预计今年的收缩幅度会扩大。

她说，自“保交楼”推进以来，房地产开发项目在过去一年竣工进度加快，导致市场住宅库存量过剩，特别是在三四线城市。

“当房地产陷入低迷时，价格预期已经相当疲软，再加上市场供过于求，我真的很难看到有什么办法可以扭转这种局面。”

不过，王丹并不认为这种低迷会一直持续下去。她预测，受抑制的住房需求可能在2025年底出现拐点，超过住房供应量。届时，中国的消费有望再次被房地产市场拉动。

出席同场活动的瑞银投资银行首席中国经济学家汪涛，认同房地产是中国经济今年面临的最大逆风。

汪涛指出，中国今年前两个月的经济数据强于预期，但一些市场高频数据，如整车货运流量、建筑项目复工率等并不那么乐观，表明春节假期后经济增长势头已开始放缓。

她说，春节假期后至3月以来的高频数据显示，中国房地产销售比一年前下降约45%至50%。“我认为房地产的下行压力，和对其他经济领域的负面影响仍然非常严峻。”

中国总理李强3月初在政府工作报告中将今年的经济增长目标定为5%左右，高于外界预期。

在王丹看来，从推动大规模设备更新和消费品以旧换新，到化解地方债务风险的部署，政府工作报告的整体基调积极，但重点仍在提高生产力和实现长期增长。她说：“政府的角色似乎更多的是管理风险，而不是刺激短期需求。”

汪涛也认为，中国政府的政策支持力度较为温和，更侧重于供给端，而不是需求端。

她说，消费仍是今年中国经济的主要引擎，房地产市场持续低迷将削弱民众消费信心，过剩储蓄无法被释放，拖累经济复苏的动力，要实现5%左右的增长相对雄心勃勃。

但汪涛指出，要达到目标不是不可能，前提是房地产短期内必须趋稳，销量和价格跌幅分别维持在5%和10%以内。

她说：“如果这样，消费者信心可能会继续疲软，但不至于跌下悬崖。劳动力市场和家庭收入的适度增长，消费才有望温和复苏。”

国际货币基金组织驻中国首席代表巴奈特（Steven Barnnet）在对话会上指出，中国房地产市场过去几年的规模调整是必要的，但由于房地产是中国经济的一大支柱，上下游产业占经济总量的五分之一，当局如何在调整过程中将成本降到最低至关重要。

巴奈特认为，当局在这方面可以做得更多，例如让经营模式不可持续的开发商加快退出，帮助可持续的开发商进行重组；改革住房预售模式；确保房价足以实现市场出清，恢复供需平衡等。