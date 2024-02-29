黄循财：消费税上调未推高通胀 2030年前不会再起

消费税调整并没有推高通货膨胀，我国应对全球通胀所采取的措施收效比其他地方来得理想，在2030年之前也不会有再次调高消费税的必要。

调高消费税只会在生效那个月影响物价

副总理兼财政部长黄循财星期三（2月28日）在国会总结新财年政府财政政策辩论时，就生活费上涨和通货膨胀、实现更好的经济增长与就业、社会扶助措施，以及政府的财政制度，发表了长达一个小时的演说。

他在答复工人党盛港集选区议员林志蔚副教授的提问时强调，调高消费税只会在生效的那一个月影响物价，过后的通胀率就开始同其他发达经济体一样开始出现持续的缓和。

黄循财提醒去年的情况正是如此，他也说：“我们很清楚今年这种情况很有可能会延续，因此消费税并不是通胀飙升的主要驱动因素。”

他也重申，政府通过定心与援助配套，抵消了调高消费税在接下来至少五年对低收入群体的影响，永久的消费税补助券制度也确保本地低收入者不会受到冲击。

至于新加坡前进党非选区议员梁文辉指本地的通胀率问题是调整消费税所致，黄循财反驳说，如果确实如此，那新加坡的通胀应高于其他没有调整消费税的地区，但事实并非如此。

他也指出，本地和全球通胀率在冠病疫情暴发前的10多年都稳定保持在每年4％左右，而且本地通胀率在多数时候比全球来得低。然而，疫情期间的各地的限制措施导致全球供需不均，2021年出现全球粮食、商品和能源价格飙升的现象，2022年初的俄乌战争更是让能源与粮食价格雪上加霜。

不过，得益于新加坡金融管理局2021年10月起连续五次收紧货币政策让新元更快升值的策略，我国通胀率不像其他一些国家那么高。如果金管局没有采取行动，去年的全年核心通胀率将是6.6％，而不是4.2％。

2030年之前没有继续调高消费税必要

黄循财在答复新加坡前进党秘书长、非选区议员潘群勤的提问时也说，我国从现在到2030年没有继续调高消费税的必要。

他说，过去两年的消费税调整已为接下来政府开支的增加做好准备。“从现在到2030年，我们的财政状况是稳健的。”

我国刚在去年和今年将消费税分两次调高至9％，以应对接下来在医疗保健和社会开支等领域的需要。

黄循财也说，2030年之后的税务是否得调整取决于当时的情况。“我们得看看会不会真的出现资金缺口、开支会不会增加，以及是否需要额外的收入或须调整税收来填补资金缺口。”

李显龙总理星期三晚间也在脸书发文指出，我国目前财政状况良好，接下来必须继续长期规划、采取审慎的货币政策、妥善和可持续地管理资源与储备，以及保持预算平衡，才能满足新加坡多代人的需求与愿望。

李总理：会继续为每个人提供支持

李总理也承诺，政府会继续为每个人提供支持，尤其是那些有更大需求者，而且随着支出需求增长，政府将向人们公开说明如何为增加的开销提供资金，以及为什么必须继续为接下来的逆境存储资源。

他说：“我们必须继续做好准备，不将任何事情视为理所当然。”

他也吁请人们支持第四代领导团队，保持体制运作良好，一起努力建设共同的未来。

过去三天的辩论，除了黄循财之外还有超过60名议员和政务官发言，总共耗时近20个小时。

国会已批准2024年政府财政政策，星期四（29日）复会时将辩论国防部、外交部和内政部的开支预算。