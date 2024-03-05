千万元建亚洲最高绿研设施 瑞士苏尔寿推高效回收等技术

著名的瑞士工业工程技术集团苏尔寿（Sulzer）在我国设立亚洲研发设施，推动高效回收和生物基产品生产等绿色研究。

这家化学工程技术方案提供商在本地的研发设施，坐落在裕廊集团洁净科技启发中心第三大厦（CleanTech Three），占地约700平方米，最引人注目的是，它有一座高28米或相当于九层楼高的分馏塔（fractional distillation tower），是亚洲最高的绿色产业研发设施。

这个斥资1000多万元建造的研发设施星期二（3月5日）正式启用。苏尔寿的宗旨是通过科研提高化学工程的效率和准确度，同时减少耗能，并提供应对环境问题的绿色方案。

苏尔寿化工全球技术及创新总监贝利埃-巴卡（左）和苏尔寿新加坡工艺开发与中试主任谢有育说，新加坡致力于推动绿色方案研发，因此在这里设立研发设施是理想之地。（邝启聪摄）

可持续航空燃料技术少用三成氢气

苏尔寿专研的项目包括可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）的生产技术；使用这项技术进行生产可比一般技术少用约三成的氢气。目前，采购这项技术的，有美国和泰国等地的企业，马来西亚也有企业正在同苏尔寿接洽。

为实现航空业去碳化目标，我国早前宣布，离境航班从2026年起必须采用SAF，开始的目标是力求把SAF用量占比提升至燃油总用量的1％；到2030年，增至3％至5％。不过，生产SAF的成本不菲，加上现有生产技术尚未成熟，导致SAF供应不足，目前其价格是传统燃油的三倍至五倍。

苏尔寿新加坡工艺开发与中试主任谢有育（42岁）接受《联合早报》访问时说，如果生产商能使用更少的氢来生产SAF，成本就更低，有助提高全球的SAF产量。

至于我国的航空业者是否应考虑采购这项技术来生产SAF，以协助我国达成绿化目标，谢有育笑说：“投资方若有兴趣采购技术，我们自然会卖。不过，投资方一般会考虑生产SAF的原料要如何取得，例如马来西亚和印度尼西亚有较多的棕榈油，在地生产效率比较高。因此，未必是新加坡投资方不愿扩大生产，而是目前在寻找原料来源时面对挑战。”

研发分离技术 去除回收物逾98％污染杂质

回收塑料或纺织品往往因收集过程会掺杂污染杂质，导致业者须先对回收物进行清理，而若无法清理干净，塑料或纺织品便难以回收，导致回收率降低。苏尔寿研发了一种分离回收物和杂质的技术，可有效去除回收物超过98％的杂质。

尽管市面上已有去除回收物污染杂质的技术，但不少回收业者仍反映回收物污染问题严重，降低了回收效率。

对此，苏尔寿化工全球技术及创新总监贝利埃-巴卡（Virginie Bellière-Baca，45岁）说，目前提高回收效率的技术相对昂贵，回收业者未必有足够的经济能力来应对成本压力；即使有，回收成本也可能转嫁给消费者，因此回收须在促进环保和维持竞争力之间取得平衡。

她认为，要提高回收效率仍有希望，现有科技不断优化，最终可能降低采购成本，但从技术研发到技术稳定的整个过程一般上需七年至10年。