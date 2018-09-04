林卓廷尹兆坚飞伦敦跟进UGL　发联署要求梁振英停止威胁言论自由

香港民主党立法会议员林卓廷和尹兆坚4月发起“天下为公”计划，跟进前特首梁振英UGL事件，二人将代表立法会到访英国及苏格兰议会交流，他们提早4日于今晚出发前往伦敦，与一直关注香港事务的前任影子外交大臣Catherine West、英国卫报、执法机构和国际反贪组织“透明国际”及律师会面，继续跟进UGL事件。他们也联同收过梁振英律师信的公民党郭家麒发起联署，要求梁振英停止威胁言论和新闻自由。

《明报》报道，早前港大法律学者张达明和理大教授钟剑华分别因发表评论文章，收到梁振英发出律师信。他们今日联同郭家麒，发起全港联署，声援所有因合理评论梁振英而收到律师信，甚至被控告者，要求梁振英停止威胁言论自由及新闻自由，并公开梁与UGL事件相关纪录，亲自出席立法会专责调查委员会会议。

林卓廷表示，他们赴英跟进UGL事件，“正是对受梁振英法律威吓的评论员最大的声援”，强调团队不会受梁振英压力而退缩。他说今次是第二次访英，会再接触英国反贪机构，要求英国政府查UGL案。

郭家麒表示，“清者自清”，批评梁振英动辄发律师信，冀梁与立法会相关调查委员会合作，又希望香港执法单位不会因为任何人的身份而有徇私的表现。他认为收到梁振英律师信或被梁控告的传媒和学者，都是根据事实评论，而梁振英“告上法庭，目的是想透过冗长法律程序令人禁声”，他担心会制造寒蝉效应。他指，若将来有众筹援助相关人士，希望市民能支持。他称，难预料参与联署的人数，但希望民主派呼吁更多市民参与。

尹兆坚形容，梁振英近日举动不寻常，想透过法律行动、用庞大金钱打压任何合理言论，惟相关评论都是客观事情描述，牵涉公众利益，希望寻求到事实真相。他说愈多人签署联署，愈对梁振英有震慑和压力，令他开诚布公。

立法会外访团原周六启程前往英国，林卓廷和尹兆坚提早在今晚出发，提早的住宿和交通开支由“天下为公”筹得的钱支付，膳食自费。另外，会计界议员梁继昌亦会参与部分跟进梁振英UGL事件的行程。