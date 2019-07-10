中美贸易代表谈判暂停后首次接触

（早报讯）美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦与中国同行星期二（9日）通了电话，标志着双方自两国首脑上月同意休战以来的首次高层接触。

彭博社报道，一名因政策要求而不愿具名的美国政府官员通过电邮发布声明称，莱特希泽和姆努钦周二与中国国务院副总理刘鹤及商务部长钟山进行了交流。

该官员表示，“双方将在适当时继续开展此类会谈”，未透露关于后续步骤的更多细节。

美国国家经济委员会主席库德洛则说，双方进行了“进展顺利”并具有建设性的通话。他说，双方正在讨论一场面对面的会议，但他警告说，到目前为止，没有一种神奇的方法可以实现迄今为止难以捉摸的交易。

库德洛在白宫对记者说：“这里没有奇迹……去年冬天和春天的谈判都有进展，然后停了下来。希望我们能够从离开的地方继续前行，但我还不知道。”库德洛这番话意味着，双方目前尚不清楚贸易谈判将是从两月前离开继续，或是以一个新的点进行。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平在6月29日于日本20国集团峰会上会晤后同意暂停贸易战，并指示各自谈判代表找到达成协议的路径。

两国首脑均未设定谈判的时间框架，或敲定贸易协议的最后期限。这将是经两个月谈判中断后，两国开始恢复贸易接触的第一步。华盛顿希望北京能够解决美国官员认为数十年不公平和非法交易行为的问题。