中国用户涌入Clubhouse避审查讨论敏感话题

私人社交音频应用程序Clubhouse正在吸引来自中国大陆的大量新用户，有媒体报道，中国大陆用户在平台上对民族身份和其他敏感话题的讨论日趋激烈。

据路透社报道，记者直接观察了几个Clubhouse上中文聊天室的对话，成千上万的用户听的音频讨论，内容涉及新疆、台独和香港的国家安全法等主题。

在一个围绕香港政治的俱乐部聊天中，激进主义者、记者和艺术家对香港问题进行了讨论。周六在另一个俱乐部聊天中，中国大陆，台湾和香港的网民罕见地对地区的政治紧张局势进行讨论。

Clubhouse的字面意思，是俱乐部会所，是一个集语音聊天、网上派对、网上座谈会、等等语音互动体验于一身的社交媒体软件。这款突然在中国以及西方爆红的软件，使得使用者可以收听各方人士就各种话题展开的谈话、采访、讨论。

让这款软件受追捧的另一个原因是它像不对外开放的私密俱乐部一样，需要收到邀请才能加入，更像一个虚拟空间的精英俱乐部。

记者发现，目前邀请码的售价在50至400人民币（约10新元至80新元）之间。

中国的网络监控近年越来越严格，扩大了禁用的应用程序、媒体渠道和社交媒体的范围。尽管Clubhouse仍处于未经审查的状态，但仅在iOS设备上可用，而在中国的Apple应用商店中不可用，不过中国大陆用户可以通过修改其应用商店的位置来访问该应用。目前尚不清楚为什么该应用程序在中国大陆仍然不受阻碍。