火爆男身携眩晕枪 女友报警将他逮捕

（早报讯）火爆男疑似要越南籍女友辞掉啤酒女工作，双方从走廊吵到屋内，男子盛怒中对女友动粗。女友报警说他身上有枪，警察搜出一台貌似“苹果手机”的眩晕枪，当场将他逮捕。

现年30岁的欧文豪（译音）今早被控一项蓄意伤人罪和一项抵触军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act）罪。他表示有意认罪，也不打算聘请律师，案展7月2日让他出庭认罪。

根据控状，被告在去年11月26日晚上10时30分左右，在德士内抓一名越南女子的头发及造成她身体受伤。两人当时正坐着德士往宏茂桥第468座组屋去。

同天晚上11时40分左右，警方在宏茂桥第468座组屋三楼的单位，发现被告持有貌似苹果手机的晕眩枪，被告因此抵触军火与爆炸物法令。

《联合晚报》早前报道，被告疑似因不满女友当啤酒女郎，要她辞工，结果两人意见不合发生争吵。女友遭被告怒打后报警求助，当警员上门时，女友爆料说被告身上“有枪”，吓了警员一跳。

警员从被告身上搜出一台苹果手机，除了重量较轻，看起来跟一般手机无异，检查后才发现是一把伪装成智能手机的眩晕枪，当场将他逮捕。

根据军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act），非法拥有枪械者可面对最长三年监禁，以及罚款不超过5000元。

蓄意伤人罪名若成立，被告可被判坐牢长达三年，罚款高达5000元，或两者兼施。