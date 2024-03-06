阿叔网恋“韩国女”外借银行户头 判监16周

阿叔网恋“韩国女”后，多次代为收款遭警方警告，却仍不忍对称遇车祸的“女友”弃之不顾，又把母亲的银行账号借给对方，结果陷牢狱之灾。

被告是54岁的陈荣恩（译音），他被控四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）的罪行，星期三（3月6日）早承认其中一项，被判坐牢16周。

调查揭露，被告于2021年通过脸书认识自称在国外工作的韩国女郎“秀金”（Soo Kim），随之坠入爱河，与对方网恋，但从未见过真人。

2022年4月4日到5月30日之间，被告的银行户头陆续收到2万4700元，他按照“韩国女友”或“对方父亲”的指示，购买加密货币或iTunes卡后再转给他们，自己也收下400元当酬劳。

同年6月15日，被告遭警方调查，也被警告不能再替“秀金”收款或转账，并告知对方就是个骗子。

警方要被告删除并举报“秀金”的脸书账号、删除对方父亲的联络、以及所有社交媒体应用程序，并且答应24个月内不得使用任何社媒平台，以及不得让其他人使用他的银行户头。被告当时接受警方开出的警告条件。

同年7月25日到8月12日之间，“秀金”再次联系上被告，称遇上车祸，需要缴付医药费和税务，也已经借到2万元，但需要新加坡的银行户头代收。

然后被告竟把母亲的银行户头借出，并警告对方不能滥用其户头，不要再给他“惹麻烦”。

话虽如此，钱进账后，被告仍依照对方指示，提出3000元代买iTunes卡，银行隔天冻结被告母亲的银行户头。