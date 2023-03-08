美国官员：情报显示去年北溪管道袭击是亲乌团体所为

（早报讯）《纽约时报》星期二（3月7日）报道，根据美国官员审查的新情报，去年北溪天然气管道袭击事件为一亲乌克兰团体所为，参与者很可能是乌克兰及或俄罗斯人。

这是当局对于北溪袭击幕后黑手所掌握的第一个重要线索。

报道引述匿名美国官员说，没有证据表明乌克兰总统泽连斯基或他的高级幕僚参与这起袭击行动。

被引述的美国官员拒绝透露他们掌握的情报性质、如何取得情报，以及“提供有力证据的任何细节”。

《纽约时报》补充说：“审查情报的官员认为，破坏者很可能是乌克兰或俄罗斯公民，或两国公民都有份参与。”

北溪天然气管道泄漏事件发生在2022年9月26日，由俄罗斯向德国输送能源的北溪天然气管道项目北溪一号与北溪二号位于波罗的海海底的管道，于同一天发生爆炸，导致大量天然气泄漏到附近海域。两段管道平时由俄罗斯天然气工业股份公司维护运营。

爆炸发生后，美国、欧盟、北约和俄罗斯皆指爆炸是人为破坏造成的。俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安的谈话中，表明北溪天然气管道遭受了前所未有的国际恐怖攻击。

北溪一号管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。北溪二号管道2021年建成，与北溪一号基本平行，尚未投入使用，但有天然气封存在内。