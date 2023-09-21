庆70岁寿宴 陈建彬：赖宇涵送红包 国煌辉哥装不知

明天庆祝70大寿，经纪公司星期三（9月20日）设宴款待，“龅牙姑”赖宇涵送上红包，本地资深艺人陈建彬笑称老搭档李国煌和“辉哥”程旭辉假装不知道，没做任何表示。

星期五（22日）是陈建彬的70岁生日，所谓“人生七十古来稀”，当然要大事庆祝，不过，建彬大哥则希望不想大搞，所以他所属的经纪公司金刚媒体星期三晚上特地在餐馆为他设宴庆生。

究竟经纪公司摆了几桌为陈建彬庆生？庆生宴会是否星光熠熠？

陈建彬星期三晚上接受《新明日报》访问时表示公司了解他的心愿，所以只摆了一桌，出席的也只有公司的艺人和同事，包括李国煌、“辉哥”程旭辉和“龅牙姑”赖宇涵等，共15人。

问建彬大哥，收了多少份生日礼物？

他笑着说：“公司替我庆生已经是很好的生日礼物！”

不过他补充说，“龅牙姑”赖宇涵包了个红包给他，但尚未拆来看，所以不清楚里头包了多少钱，“无论多少是个心意。”

那李国煌和“辉哥”又送了什么给他？

陈建彬开玩笑说道：“他们装不懂，没有做任何表示，哈哈哈...”

星期五将踏入70岁，陈建彬日前接受《新明日报》访问时曾经表示希望80岁才来大摆寿宴，而他也有个心愿，就是在未来的一两年内能在新加坡室内体育馆开个人演唱会。

建彬大哥说，届时他将独挑大梁，不会邀请任何嘉宾。

而提及他的生日愿望，陈建彬说：“希望自己的演艺事业继续辉煌，不断有工作，不过，大前提就是，我必须保持身体健康。”

《黄金年华》团队 办庆生会明午播出

《黄金年华之斗歌竞艺》20学员惊喜为陈建彬庆生。（陈建彬脸书）

《黄金年华之斗歌竞艺》20学员惊喜为陈建彬庆生，星期五下午播出。

日前《新明日报》报道，陈建彬在录制《黄金年华之斗歌竞艺》时，由于该集将在9月22日播出，当天适逢是他的生日，该节目导播邀请了过去和现在学员，在录制节目时为他庆生，给他惊喜。

该集节目将在星期五下午3时30分，透过8频道播映。