社论：早报百尺竿头更经风雨

《联合早报》为庆祝本地华文报成立100年纪念，筹备了多项活动。全体同仁殚精竭虑，向读者和社会大众展现本地华文报历经一个世纪，仍然保持活力和创造力。有上百年历史的媒体，在世界范围内都不算多见，新加坡建国才过半个世纪，历经百年的机构，更是值得珍惜的文化遗产。《联合早报》传承自《南洋商报》与《星洲日报》，见证了新加坡与亚洲百年来的历史起伏，又承担着传播信息、呈现观点与弘扬文化的使命，发挥了社会中流砥柱的作用。

《盘铭》曰：“苟日新，日日新，又日新。”资讯科技的日新月异，特别是移动互联网和社交媒体的普及，犹如欧洲15世纪古腾堡活字版印刷术对信息传播的革命性冲击，催生文艺复兴、宗教改革、启蒙时代、科学革命等划时代变革一样，必然对传统报纸带来求变求存的需求与压力。面对这一数码化的时代挑战，《联合早报》正在从传统纸媒蜕变为多媒体平台，但传统的新闻理念和专业自许则丝毫没有改变。

水能载舟亦能覆舟，数码媒体让知识的创造与传播更为便捷快速，却也出现大量亦真亦假、黑白莫辨的信息，导致舆论场良莠不齐、泥沙俱下。人工智能算法尤其能按照个人偏好，推送迎合偏见的片面之词，制造无数的同温层和回音室，让社会基本共识瓦解于无形。秉持新闻追求真相之专业原则的《联合早报》等传统媒体，在这种乱世中反而凸显存在的价值。尽管价值观的偏差会形成歧异观点，社会仍然必须对事实有最基本的认知；作为可信的公共舆论场，早报在维系和凝聚国人共识方面，更加责无旁贷。

新加坡是一个多元种族、语言和宗教的国家。虽然英文是国人共同使用的语言，但以华文作为媒介并继续拥有大量读者的早报，无疑还在扮演举足轻重的角色。当然，国人生育率持续下滑、人口日益老龄化，必须仰赖外来移民不断补充，传统华社的构成与性质，必然要出现润物细无声的改变。如何保留独具特色的南洋文化风貌，传承先辈南来后披荆斩棘所创造的累累硕果，让新移民融入接纳，是本地华社和早报的共同挑战。这一历史使命，自然是今后编辑室同仁念兹在兹的重担。

除了确保新加坡文化的多元性，促进社会健康和谐发展，《联合早报》作为新加坡华社重要的文化符号和社会支柱，也不容推卸发扬本地固有华人文化和价值观的历史责任。有别于其他华人社会，新加坡华人是多元种族共和国的一分子，有着自主掌握命运的特殊历史经验和国家利益，以及由此衍生的对世界局势的独特视角。面对传统中原意识的勃兴和远播，新加坡华社正好能提供不一样的新鲜看法，借由早报这一值得信赖的权威平台，参与全球华人对时局的关注。

在中国崛起、既有世界地缘政治格局剧烈变化，大国博弈风起云涌之际，《联合早报》反映新加坡鲜明独立的视角和利益，从国家整体的角度视之，也不失为一种效益显著的民间外交渠道。早报从自身对国家利益的解读，从媒体的定位和民间的视角发声，对于世人了解小红点所思所想，不无促进作用。同样的，地处东南亚，位处中西文化之间的特殊位置，赋予了新加坡某种超越性地位，让世界不同的观点，能出现在相对中立客观的早报平台上，增进各方的沟通及理解。

维系华文报的命脉，除了要有意志力坚定和有热忱的从业人员，更必须有丰富活泼的华语文社会环境。《联合早报》数码平台整体的呈现方式与市场开拓，本地华文教育的持续普及和提升，华社和读者对早报不离不弃的有力支持，都是新加坡华文报走向下一个百年不可或缺的元素。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索——这是早报人坚定不移的承诺。