卡吉尔带着妹妹札纳回家，看见母亲在门口等着。

母亲大声斥责，问他们跑到哪里去了。母亲说今天会发生大事，小孩子不应该到处乱跑。卡吉尔说，不关札纳的事，是他自己要带妹妹出门的。卡吉尔不想让母亲知道，其实是札纳嚷着要去山脚看热闹。札纳双眼发亮，抱着妈妈的脖子，说妈妈妈妈，我们到了山脚去呢，那里有好多人，他们在那里对几个白人大喊大叫，那个白人大官在吹胡子流大汗呢。母亲脸色发白，怒斥卡吉尔，你好大胆，竟然带妹妹到那里去，要是出事了，怎么办。卡吉尔说，妈妈，请妳原谅，不过我们是跟着邻居孩子们一起去的，我们说好，要一起捍卫我们的禁山。

母亲说，你们小孩子懂什么，那是大人们的事，你不要变成老想当牛的青蛙。札纳说，爸爸也在禁山的山脚，跟白人大官吵架，不过爸爸没有看到我们呢。卡吉尔用一口气急急地对母亲说，我们听到爸爸在跟白人大官理论，爸爸说，白人大官叫他们在山脚砍树，他们照做了，赶走了很多的鸟儿，杀死了很多的蛇，他们之中有人被蚊虫叮咬，结果生病了，还有几个人被野猪攻击，受伤了。卡吉尔听到父亲对那些白人说，他们族人世世代代不曾踏进禁山，如今白人大官要他们做禁山的侵略者，结果大家都遭受天谴，他们不想继续做侵略者了。