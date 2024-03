泰勒丝粉丝超爱好物 穿贴戴玩应有尽有

美国歌坛天后泰勒丝降临狮城,相关单品热度升温,品类繁多。无论是穿戴着去看演唱会,还是送礼给泰勒丝歌迷,都让人欣喜。

歌迷翘首以待,美国歌坛天后泰勒丝(Taylor Swift)新加坡首场“时代巡回演唱会”(The Eras Tour)终于要在本周六(3月2日)隆重登场,Swifties(粉丝昵称)已迫不及待一睹偶像风采。与此同时,与“霉霉”(网民对泰勒丝的昵称)相关的单品热度迅速升温,从美甲贴、衣服、文身贴纸,到少女心爆棚的钥匙链、钩针人偶、香皂等,品类繁多。无论是带着参加演唱会,还是送礼给泰勒丝歌迷,都让人欢心。

Personail推出泰勒丝系列,配合专辑封面做成的美甲贴,缤纷夺目。(取自品牌官网)

1. 泰勒丝专辑美甲贴

美甲贴品牌Personail推出泰勒丝系列(售价$10),以专辑“1989”“Red”“Midnight”等为灵感,色调与质感搭配恰到好处。“1989”专辑封面主打柔和清爽乡村风,化作亮片美甲贴,做出由蓝色到粉色渐变的效果。“Speak Now”主打与封面造型呼应的紫色,加入渐变与细闪,有浪漫星空的魅惑。最简单直接以大红色对应的“Red”,加入亮闪,让甲面更立体闪耀。贴上美甲贴去看演唱会,可以跟歌迷朋友玩“看美甲设计猜专辑”游戏,对霉霉了如指掌的铁粉,应该可以轻松猜对。

友谊手链DIY手工盒,适合新手入门。(取自品牌官网)

2. 友谊手链DIY手工盒

友谊手链 (Friendship Bracelet)是泰勒丝演唱会传统之一,源自她2022年发表的歌曲“You’re on Your Own, Kid”中的一句歌词,“So make the friendship bracelets. Take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid”。友谊手链概念一出,粉丝自发式做起串珠手链在演唱会上交换,形成一种友爱的仪式感,就连天后的闺蜜和好莱坞大咖们也加入手链交换行列。

对于不知如何DIY的歌迷,入门级手工盒再方便不过。在Amazon就能买到(售价$46),工具箱里有彩色串珠,印有专辑名称的字母串珠,手链尼龙线和装饰串珠。可以自由组合,一次做十几串,自己戴或送朋友都行。

泰勒丝系列服装,灵感取自泰勒丝的歌曲。(取自品牌官网)

3. Pomelo时装系列

作为美式乡村音乐代表人物,泰勒丝的着装风格着重怀旧复古派,出镜率极高的亮片裙、流苏装,都透着满满的70年代迪斯科既视感。时尚品牌Pomelo推出泰勒丝系列单品。不同款的上衣设计,有的取自“Karma”歌词做成胸前打出“karma is my boyfriend”的迷你T恤(售价$19.90),露腰设计紧跟时下流行的Y2K风潮。另一件以成名曲“Love Story”为灵感的Lover短T恤,搭配亮片短裙和长靴,整体造型“泰勒丝感”十足。

可清除文身贴纸,使用方便。(取自品牌官网)

4. Swiftie文身贴纸

粉丝特别喜欢用泰勒丝歌曲中的图案或歌词,借题发挥做成“文身符号”。网店Handicroft提供泰勒丝演唱会文身贴纸定制服务(售价$3),如歌曲“Seven”中的名句“Love you to the moon and to Saturn”,专辑名称“1989”、“Reputation”等字样,都能做成贴纸。在手上贴上偶像最爱的幸运数字“13”或“Swiftie”字样,展示自己是泰勒丝歌迷的身份。还有“(taylor’s version)”字样贴纸也颇具意义,纪念泰勒丝下决心重新录制专辑,为音乐人维权的抗争之路。

Handicroft的钩针人偶泰勒丝,参照泰勒丝两款经典造型。(取自品牌官网)

5. Q版泰勒丝钩针人偶

钩针(crochet)作为时下年轻人喜欢的手工艺,网店Handicroft特别推出钩针人偶版的泰勒丝。精心挑选的两个造型分别是歌曲“22”里黑发、戴着红心眼镜的霉霉,以及她出席红毯的经典紫色套装打扮,每款售价$68。可摆在家里作为特别装饰,也可带去演唱会现场与偶像互动。

Crystal Bar Soap的香皂和浴盐,用气味表达泰勒丝音乐里的氛围感。(取自品牌官网)

6. 复制歌曲氛围感的浴盐香皂

气味是一种独特的表达,网店Crystal Bar Soap开设“Swiftie”品类,售卖的香皂和浴盐,灵感来自泰勒丝的歌曲或专辑。宝石形状的“bejeweled”香皂(售价$23),灵感来自歌曲“Bejeweled”MV中五彩缤纷的珠宝、桃子、草莓、苹果花、玫瑰等,果香与花香交织,带来甜美能量。名为“Love Story”的香皂(售价$16),采用佛手柑、水蜜桃、罗望子、薰衣草、白麝香等,制造真爱旅程中遇到浪漫绿洲,静待时机让爱发生的嗅觉体验。

还有名为“Eras Tour”的浴盐系列(售价$152),11包不同香型的浴盐以11张不同专辑命名,如“Wildest Dreams”“Fearless Fifteen”“Cruel Summer”“Lavender Haze”,沐浴时听着对应专辑里的歌,让嗅觉与听觉相遇,制造满满氛围感。

Blind Gold Rush的小饰品充满少女味。(取自品牌官网)

7. 少女心爆棚小饰品

一组最新调查数据显示,泰勒丝在本地的粉丝主力群是Gen Z(1997-2009年出生)。这群妙龄少年少女心十足,喜欢可爱、色彩鲜艳的单品。网店Blind Gold Rush售卖与泰勒丝相关的可爱单品,如钥匙链、贴纸等,还有特制心形相框,可以收藏演唱会照片。

多款水杯设计,Swiftie必备。(取自品牌官网)

8. Swiftie必备水杯

马克杯和水杯是最实用的周边产品,毕竟我们每天都要喝水,用着喜欢的杯子,心情大好。专门为粉丝设计的马克杯(售价$21),用“字典解释”的设计说明Swiftie的词义,“有史以来最伟大的美国创作歌手的超级铁粉”,带出满满的身份认同与自豪感。可随身携带的保温杯(售价$37),也是粉丝相认的单品。还有将几张专辑印成一摞书的马克杯(售价$20),卡通设计适合文艺青年。不少阅读爱好者也是霉霉的粉丝,因为她词写得好,这批粉丝或许没那么疯狂,更多是躲在角落里静静欣赏音乐,品味歌词,与偶像的人生经历和情感起伏产生共鸣。