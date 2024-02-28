泰勒丝粉丝超爱好物 穿贴戴玩应有尽有

美国歌坛天后泰勒丝降临狮城，相关单品热度升温，品类繁多。无论是穿戴着去看演唱会，还是送礼给泰勒丝歌迷，都让人欣喜。

歌迷翘首以待，美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）新加坡首场“时代巡回演唱会”（The Eras Tour）终于要在本周六（3月2日）隆重登场，Swifties（粉丝昵称）已迫不及待一睹偶像风采。与此同时，与“霉霉”（网民对泰勒丝的昵称）相关的单品热度迅速升温，从美甲贴、衣服、文身贴纸，到少女心爆棚的钥匙链、钩针人偶、香皂等，品类繁多。无论是带着参加演唱会，还是送礼给泰勒丝歌迷，都让人欢心。

Personail推出泰勒丝系列，配合专辑封面做成的美甲贴，缤纷夺目。（取自品牌官网）

1. 泰勒丝专辑美甲贴

美甲贴品牌Personail推出泰勒丝系列（售价$10），以专辑“1989”“Red”“Midnight”等为灵感，色调与质感搭配恰到好处。“1989”专辑封面主打柔和清爽乡村风，化作亮片美甲贴，做出由蓝色到粉色渐变的效果。“Speak Now”主打与封面造型呼应的紫色，加入渐变与细闪，有浪漫星空的魅惑。最简单直接以大红色对应的“Red”，加入亮闪，让甲面更立体闪耀。贴上美甲贴去看演唱会，可以跟歌迷朋友玩“看美甲设计猜专辑”游戏，对霉霉了如指掌的铁粉，应该可以轻松猜对。

友谊手链DIY手工盒，适合新手入门。（取自品牌官网）

2. 友谊手链DIY手工盒

友谊手链 （Friendship Bracelet）是泰勒丝演唱会传统之一，源自她2022年发表的歌曲“You’re on Your Own, Kid”中的一句歌词，“So make the friendship bracelets. Take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid”。友谊手链概念一出，粉丝自发式做起串珠手链在演唱会上交换，形成一种友爱的仪式感，就连天后的闺蜜和好莱坞大咖们也加入手链交换行列。

对于不知如何DIY的歌迷，入门级手工盒再方便不过。在Amazon就能买到（售价$46），工具箱里有彩色串珠，印有专辑名称的字母串珠，手链尼龙线和装饰串珠。可以自由组合，一次做十几串，自己戴或送朋友都行。

泰勒丝系列服装，灵感取自泰勒丝的歌曲。（取自品牌官网）

3. Pomelo时装系列

作为美式乡村音乐代表人物，泰勒丝的着装风格着重怀旧复古派，出镜率极高的亮片裙、流苏装，都透着满满的70年代迪斯科既视感。时尚品牌Pomelo推出泰勒丝系列单品。不同款的上衣设计，有的取自“Karma”歌词做成胸前打出“karma is my boyfriend”的迷你T恤（售价$19.90），露腰设计紧跟时下流行的Y2K风潮。另一件以成名曲“Love Story”为灵感的Lover短T恤，搭配亮片短裙和长靴，整体造型“泰勒丝感”十足。

可清除文身贴纸，使用方便。（取自品牌官网）

4. Swiftie文身贴纸

粉丝特别喜欢用泰勒丝歌曲中的图案或歌词，借题发挥做成“文身符号”。网店Handicroft提供泰勒丝演唱会文身贴纸定制服务（售价$3），如歌曲“Seven”中的名句“Love you to the moon and to Saturn”，专辑名称“1989”、“Reputation”等字样，都能做成贴纸。在手上贴上偶像最爱的幸运数字“13”或“Swiftie”字样，展示自己是泰勒丝歌迷的身份。还有“（taylor’s version）”字样贴纸也颇具意义，纪念泰勒丝下决心重新录制专辑，为音乐人维权的抗争之路。

Handicroft的钩针人偶泰勒丝，参照泰勒丝两款经典造型。（取自品牌官网）

5. Q版泰勒丝钩针人偶

钩针（crochet）作为时下年轻人喜欢的手工艺，网店Handicroft特别推出钩针人偶版的泰勒丝。精心挑选的两个造型分别是歌曲“22”里黑发、戴着红心眼镜的霉霉，以及她出席红毯的经典紫色套装打扮，每款售价$68。可摆在家里作为特别装饰，也可带去演唱会现场与偶像互动。

Crystal Bar Soap的香皂和浴盐，用气味表达泰勒丝音乐里的氛围感。（取自品牌官网）

6. 复制歌曲氛围感的浴盐香皂

气味是一种独特的表达，网店Crystal Bar Soap开设“Swiftie”品类，售卖的香皂和浴盐，灵感来自泰勒丝的歌曲或专辑。宝石形状的“bejeweled”香皂（售价$23），灵感来自歌曲“Bejeweled”MV中五彩缤纷的珠宝、桃子、草莓、苹果花、玫瑰等，果香与花香交织，带来甜美能量。名为“Love Story”的香皂（售价$16），采用佛手柑、水蜜桃、罗望子、薰衣草、白麝香等，制造真爱旅程中遇到浪漫绿洲，静待时机让爱发生的嗅觉体验。

还有名为“Eras Tour”的浴盐系列（售价$152），11包不同香型的浴盐以11张不同专辑命名，如“Wildest Dreams”“Fearless Fifteen”“Cruel Summer”“Lavender Haze”，沐浴时听着对应专辑里的歌，让嗅觉与听觉相遇，制造满满氛围感。

Blind Gold Rush的小饰品充满少女味。（取自品牌官网）

7. 少女心爆棚小饰品

一组最新调查数据显示，泰勒丝在本地的粉丝主力群是Gen Z（1997-2009年出生）。这群妙龄少年少女心十足，喜欢可爱、色彩鲜艳的单品。网店Blind Gold Rush售卖与泰勒丝相关的可爱单品，如钥匙链、贴纸等，还有特制心形相框，可以收藏演唱会照片。

多款水杯设计，Swiftie必备。（取自品牌官网）

8. Swiftie必备水杯

马克杯和水杯是最实用的周边产品，毕竟我们每天都要喝水，用着喜欢的杯子，心情大好。专门为粉丝设计的马克杯（售价$21），用“字典解释”的设计说明Swiftie的词义，“有史以来最伟大的美国创作歌手的超级铁粉”，带出满满的身份认同与自豪感。可随身携带的保温杯（售价$37），也是粉丝相认的单品。还有将几张专辑印成一摞书的马克杯（售价$20），卡通设计适合文艺青年。不少阅读爱好者也是霉霉的粉丝，因为她词写得好，这批粉丝或许没那么疯狂，更多是躲在角落里静静欣赏音乐，品味歌词，与偶像的人生经历和情感起伏产生共鸣。