未满居住年限“新屋”求售 单位遭收回经纪被罚

义顺51街和德普路两个组屋单位，因屋主没有住满所规定的最低年限就在公开市场求售，遭建屋发展局强制收回，其中一个单位已由建屋局接管。

代理出售这两个单位的房地产经纪，分别被房地产代理理事会罚款1000元和500元。

建屋局星期二（10月10日）回复《联合早报》询问时说，建屋局严厉看待违反最低居住年限（Minimum Occupancy Period，简称MOP）的行为，并将毫不犹豫地采取执法行动。

根据建屋局规定，购屋者不论直接向建屋局或转售市场买组屋，须自己居住最少五年才可转售，黄金地段组屋则要住满10年。MOP期间，屋主不可出售或出租整个单位或投资私人住宅。MOP从屋主领取钥匙后算起，但不包括屋主没有入住的时间。

违法的组屋单位可被强制收回、屋主或面对最高5万元罚款或书面警告。收回的单位会当成剩余组屋出售，屋主未来五年也不能购买津贴组屋或申请租赁组屋。

两名被罚款的房地产经纪分别是欧慧妮和卢桂萍（译音，Isabelle Loo Goi Peng）。两人都是ERA产业网络的房地产经纪，目前在房地产销售平台PropertyGuru上仍然活跃。欧慧妮的组屋转售交易今年5月和8月各有一起，分别在芽笼和义顺；卢桂萍的组屋转售记录止于2021年11月的一个碧山单位。

根据房地产代理理事会数据，欧慧妮今年1月18日被罚款1000元。原因是她明知义顺51街一个组屋单位的屋主没有履行所规定的MOP，仍试图促成该单位的转售，违反组屋转售条例。

卢桂萍在星期二被罚款500元，原因是协助德普路110A座的一名屋主推销未满MOP的组屋，甚至安排潜在买家去看房子。

本报记者多次联络这两名经纪，但两人都以忙碌为由挂断电话。

ERA主要执行官林东荣回复询问时说：“ERA一直以来全力支持建屋局的最低居住年限条例。这两名房地产经纪已诚心悔过，我们也借此机会加强她们对该条例的理解。”

时政网站“慈母舰”去年底报道，义顺组屋空置五年后高价转售，引发争议。过后，在PropertyGuru里也看到数则转售组屋广告，以单位“原装”状态为宣传高价求售，包括刊登“未拆开的马桶塑料包装”“地板无装修”等照片。

自2017年至2022年11月，共有53名组屋屋主因没有履行MOP被建屋局执法对付，强制收回21个单位，其余屋主被书面警告或罚款。

业者：“原装”版转售单位 市场上几乎绝迹

多名房地产经纪指出，自事件引起公众关注后，房地产经纪更意识到铤而走险的严重性，因此这类空置、刚满MOP的“原装”版转售单位，几乎在市场上绝迹。

有六年多经验的经纪陈植荣（38岁）说，亲自到卖家单位走动、与屋主聊天等都是必要的视察工作，只有这样才能了解单位的情况。“房地产经纪的执照不容易考，为了一个单位导致执照可能被吊销，是划不来的。”

当房地产经纪14年的谭惠文指出，一些经纪可能为取得销售业绩铤而走险，有的屋主则可能贪小便宜，选择佣金低且没有经验的新手，最后得不偿失。