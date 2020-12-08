研究显示 父母离异可能影响孩子成年后的发展

（早报讯）社会及家庭发展部完成首个有关父母离异如何影响孩子长期发展的本地研究。结果显示，相较其他孩子，离异家庭的孩子获得大学学位的可能性较小、收入较少、公积金余额较低，较不可能结婚，即使结婚也更可能离婚。

研究报告今天（12月8日）傍晚发表在社会及家庭发展部网站。它共调查了10万1180名生于1979年至1981年之间的新加坡公民，其中8880人（约8.8％）在21岁前经历父母离异，研究人员将他们35岁的经济和婚姻状况，与非离异家庭的孩子比较。

结果显示，父母离异的孩子，成年后的各项指标都处于劣势，例如学历方面，只有27.8％获得大学学位。相比之下，非离异家庭的孩子当中，37％获得大学学位，相差9.2个百分比。

两者的收入和公积金存款也存在差距。非离异家庭的孩子，35岁时的平均收入处于全国第46.7个百分位数（percentile），离异家庭的孩子则处于第41. 8个百分位数，相差4.9个百分位数。

同样的，前者35岁时的平均公积金余额处于全国第47. 5个百分位数，后者则落后，处于第40.7个百分位数，相差6. 8个百分位数。

离异家庭的孩子，除了成年后的学历和经济能力不及非离异家庭的孩子，结婚率也较低，只有73.6％在35岁或之前结婚。相比之下，非离异家庭的孩子当中，75.9％在35岁时已婚，相差2. 3个百分比。

前者的离婚率也较高，21.7％在35岁或之前已离过婚，后者则只有13.8％，相差7.9个百分点。

必须注意的是，研究是根据孩子的出生年和性别，以及父母的种族宗教、结婚时的年龄和最高学历，为离异和非离异家庭的孩子进行配对，从而比较。

换句话说，它不是根据家庭环境等可能影响父母离婚概率和孩子发展的因素，来对两个群体进行配对比较。因此，研究结果严格而言无法呈现父母离异与孩子长期发展之间必然的因果关系，只能提供一些引导。