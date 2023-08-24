逾八成五六十岁夹心层 共同前进配套下受惠

新推出的“共同前进配套”预料可让140万人受益，等于每10名50岁和以上的新加坡公民中，就有超过八人可获得数额不等的公积金花红，收入较低的五六十岁夹心层能获得更大援助。政府希望为这个群体提供更多退休保障。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（8月23日）在人力部接受《联合早报》专访，阐述政府推出共同前进配套（Majulah Package）的用意，并进一步说明鼓励年长者继续工作的各种措施。

李显龙总理星期天（8月20日）在国庆群众大会上宣布推出共同前进配套，1973年及之前出生的新加坡公民，包括建国一代及立国一代都可受惠。新配套共分三部分，分别是就业储蓄花红、退休储蓄花红及保险储蓄花红。政府会根据受惠者的收入和公积金储蓄多寡，分层提供援助，存入他们的公积金户头。

陈诗龙受访时说，五六十岁群体是典型的夹心层，上有老下有小，他们的父母可能仍健在，孩子一般还在求学或刚踏入社会，生活负担沉重。加上这个群体投入职场时，公积金制度不如目前完善，他们可能没累积到足够的退休储蓄。

“这也是对大家的肯定，不仅是建国一代和立国一代，这个群体也对国家发展和经济贡献良多。”

共同前进配套的细节，要到2024年才出炉。政府会纳入考量的领取条件，包括今年年满50岁公民的收入、住房年值、是否拥有超过一个房产，以及公积金储蓄多寡。

让年满50岁公民自动受惠？ 陈诗龙：目前仅限1973年或更早出生者

询及政府未来是否打算让公民在他们年满50岁时，自动成为共同前进配套受惠者，陈诗龙指现阶段仍将以1973年或更早出生者，为领取公积金花红的标准。

陈诗龙指出，符合条件者所得金额，会随着工作年资提高而增加。他举例，一名55岁的雇员选择工作到65岁，政府每年提供高达1000元的就业储蓄花红，加上利息，受惠雇员在10年后的公积金储蓄，会增加1万2000元。

他强调，只要年长者想要继续工作，政府会不遗余力地帮助他们。“只要他们想要继续工作，我们就会继续提供（就业储蓄花红）。”

此外，符合条件的平台人员、自雇人士或兼职年长者，都可以获得就业储蓄花红。没有工作的看护者或家庭主妇，若公积金余额未达基本存款，也可以获得一次过的退休储蓄花红。他们也同样可以享有一次过的保险储蓄花红。

陈诗龙预计，随着社会人口老龄化，有越来越多人选择延后退休，本地年长者就业率会持续上升。

数据显示，本地55岁至64岁仍在职场者的比率，从2019年的67.6%增至2022年的70.6%；同时期，65岁至69岁仍在上班的年长者，也从44.6%增至47.5%。

在协助低收入年长者方面，政府推出了一系列的措施，除了共同前进配套，明年也会推出加强版的退休户头配对填补计划、就业入息补助计划及乐龄补贴计划。

除了直接援助有需要的年长者，也有面向雇主的各类津贴，如年长员工就业补贴、部分工时员工重新雇佣津贴。陈诗龙说，雇主普遍给予正面反馈，认为这些都有助提高年长者就业机会。