华为5G构安全威胁？马哈迪：目前没发现

（早报讯） 马来西亚首相马哈迪说，到目前为止，马来西亚并未发现中国电讯设备商华为技术有限公司对马来西亚安全构成威胁。

他在菲律宾马尼拉接受香港《南华早报》专访谈及华为事件时表示，尽管西方有人“散播谣言”，指华为涉及间谍活动，但马来西亚不会动摇。

马哈迪说，马来西亚也在密切关注当前有关华为5G网路是否威胁国家安全的讨论，但到目前为止，并未发现华为对马来西亚安全是一种威胁。

但他表示，目前没有发现不代表日后没有，不过马来西亚不会一味跟随其他国家的做法，因为中国的相关技术似乎已经超越西方。