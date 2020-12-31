伦敦女孩获准匿名状告TikTok侵犯隐私

一位伦敦法官授予一名12岁女孩匿名权，以便她可以将TikTok告上法庭，指控该社交媒体公司违反了欧盟严格的数据保护规定。

据彭博社报道，伦敦法官沃比（Mark Warby）周三（30日）在一项判决中说，这名伦敦女孩打算上法庭，其认为她和其他类似群体的隐私权遭到了侵犯。法官认为，若不给予匿名权，可能“对儿童提起诉讼以维护他们的数据保护权利产生寒蝉效应”。

几家欧盟数据监管机构已经因儿童数据问题而对TikTok进行越来越严格的审查。上述欧盟数据保护机构的负责人在6月份承诺协调对这家中国公司的潜在调查行动，并成立了一个工作组以更好地了解TikTok的数据处理和做法。

沃比说，计划中的诉讼尚处于“非常早期”阶段，但相关指控“涉及对该平台操作模式关键部分的严厉抨击”。鉴于字节跳动社交媒体应用的受欢迎程度，这样的诉讼可能导致“措辞强烈”的反对。

根据裁决，英格兰儿童事务专员朗菲尔德（Anne Longfield）将代表该名伦敦女孩提起诉讼，并称若她的身份暴露，未成年人将冒着“被其他儿童或TikTok应用程序用户直接在线欺凌”以及“社交媒体有影响力人士的负面或敌意反应”的风险。法官说，这种行为“是可以合理预见的”。

TikTok的新闻办公室没有立即回复寻求置评的电子邮件。