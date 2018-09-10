印度尼西亚连城航空正式进入中国市场

印度尼西亚连城航空(Citilink Indonesia，简称“印尼连城航空”)宣布将正式进入中国市场，开通直飞中国航点，并委任美凯航空服务集团为中国客货运销售和服务总代理，在上海、北京、广州、成都等多个中国城市设立代表处。

据《新京报》报道，成立于2012年的印尼连城航空是印度尼西亚鹰航空公司旗下的低成本航空公司，总部位于雅加达，IATA航班号为“QG”。

目前，印尼连城航空运营50架空客A320飞机，其中包括5架空客最新的A320NEO飞机。印尼连城航空运营飞往35个目的地城市的75航线。此次印尼连城航空携手美凯航服进入中国市场之后，有望进一步扩大国际航线网络，未来将计划开辟中国重点二、三线城市的定期直飞航班。

随着中国“一带一路”倡议的不断深入，为中印两国带来了巨大的发展机遇。印尼不仅是古代海上丝绸之路的重要枢纽，也是“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地。近年来，中印两国经贸联系更加紧密，务实合作稳步提升，截至2017年，两国贸易额达到633亿美元，同比增长18.3%;两国的人员往来也日益密切，2017年中国到印尼的游客人数达205.9万人次，较2013年增加275%，已经连续二年成为印尼第一大国际游客来源国。印尼在华留学生人数超过1.4万人次，中国成为印尼第二大留学目的地。

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