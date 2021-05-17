不能堂食怎么办？收下这份下厨攻略！

文 /
陈舒航

发布 / 2021年5月17日 3:59 PM

禁止堂食期间，尝试自己下厨会让你幸福感爆棚。（Unsplash）
禁止堂食期间，尝试自己下厨会让你幸福感爆棚。（Unsplash）

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本地暂时禁止堂食，小伙伴们的饭聚计划恐怕要取消了。难道只有堂食才能够满足你的胃吗？不妨试着自己动手做饭，品尝食物的同时，让你幸福感爆棚。

如果去年的阻断期间，你还未曾尝试过自己下厨的人，是否会担心到时候做出来的食物会是灾难式的黑暗料理？不用怕！zaobao.sg化身为你的做饭小助手，手把手教你如何做出美味佳肴。

（1）食材清洗也有学问

很多鲜少下厨的新手对做饭技巧一窍不通，有些做饭老手可能也只是按部就班，忽略了一些做饭重要技巧。

其实，清洗食材也是一门学问。有些人可能会质疑，清洗食材还需要技巧吗？看这篇图文《生肉烹煮前要洗吗》，给你全部答案！

不是每一种食材都需要清洗。（档案照）

（2）大厨驾到

吃腻了平时经常制作的拿手好菜，你是否会不时想要尝试新花样？相信很多人在尝试制作新美食时，会习惯上网查找食谱。不过，明明都一步步按照攻略上的步骤做了，但最后做出来的食物却总是不尽人意。那问题到底出在哪里呢？

想要面面俱到的大厨教学，为你指点和示范每一步的下厨步骤，就收下人协大厨的做饭教程，教你如何做香煎味噌鳕鱼白酱意大利面日式味噌烤鱼等大厨私房菜。

欲看更多大厨做饭视频，“疫起来做饭”系列节目等着你，让你家人面前大展身手！

（3）懒人也能做出美食

又或者，你觉得阻挡自己动手下厨的不是做饭技巧，而是忙碌的工作和学业，平时根本抽不出时间来下厨。

不用担心，其实不少食物可以做得既方便又美味。有餐厅级美式焗饭青酱奶油海鲜通心粉鲜虾花肉三色饭团，光看食物的名字是不是就想要流口水啦？它们的卖相和味道也都相当不错。快跟着“饭锅料理”“懒人料理”学起来！

没有时间做饭，或是深夜没有外卖的情况下，很多人会选择最方便快捷的快熟面。不过，就按照快熟面的固定做法按部就班，岂不是太过单调乏味？想尝试“奢华版”的快熟面吗？干的、湿的、炒的、烤的……11种速食面煮法打破你对速食面的认知。

（4）缺少特定食材？别慌

相信不少人遇到过在下厨时缺少某样食材的窘境。这个时候应该怎么办呢？难道美食大计就要泡汤了？别急！有的是办法。

没有你该怎么办”系列视频教你在缺少食材的情况下，也能成功做出美食。

（5）最佳搭档——自制饮品和甜点

香喷喷的美食上桌，没有饮品可怎么行！相信很多人的美食最佳搭档就是泡泡茶啦。不妨自己动手在家尝试做黑糖奶茶，美味可口。

更有偶像同款焦糖饼咖啡，你都get了吗？

品尝完主食后，是不是还意犹未尽？一顿丰盛的饭怎能少了甜点呢！甜点可不只是大厨的专属，新手跟着步骤也能有模有样地做出美味的甜点。为你奉上4食材无需烤炉 新手也能变出美味蛋糕！2粒蛋做出 双皮炖奶、雪梨甜汤、日式腌渍蛋黄视频，让你做甜点不迷路。

更有椰奶黑糯米粥做白巧克力意式奶冻卡布其诺杯子蛋糕洛神花牛奶冻糕低糖醒胃……应有尽有，快点学起来吧！

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