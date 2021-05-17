不能堂食怎么办？收下这份下厨攻略！

本地暂时禁止堂食，小伙伴们的饭聚计划恐怕要取消了。难道只有堂食才能够满足你的胃吗？不妨试着自己动手做饭，品尝食物的同时，让你幸福感爆棚。

如果去年的阻断期间，你还未曾尝试过自己下厨的人，是否会担心到时候做出来的食物会是灾难式的黑暗料理？不用怕！zaobao.sg化身为你的做饭小助手，手把手教你如何做出美味佳肴。

（1）食材清洗也有学问

很多鲜少下厨的新手对做饭技巧一窍不通，有些做饭老手可能也只是按部就班，忽略了一些做饭重要技巧。

其实，清洗食材也是一门学问。有些人可能会质疑，清洗食材还需要技巧吗？看这篇图文《生肉烹煮前要洗吗》，给你全部答案！

不是每一种食材都需要清洗。（档案照）

（2）大厨驾到

吃腻了平时经常制作的拿手好菜，你是否会不时想要尝试新花样？相信很多人在尝试制作新美食时，会习惯上网查找食谱。不过，明明都一步步按照攻略上的步骤做了，但最后做出来的食物却总是不尽人意。那问题到底出在哪里呢？

想要面面俱到的大厨教学，为你指点和示范每一步的下厨步骤，就收下人协大厨的做饭教程，教你如何做香煎味噌鳕鱼、白酱意大利面、日式味噌烤鱼等大厨私房菜。

欲看更多大厨做饭视频，“疫起来做饭”系列节目等着你，让你家人面前大展身手！

（3）懒人也能做出美食

又或者，你觉得阻挡自己动手下厨的不是做饭技巧，而是忙碌的工作和学业，平时根本抽不出时间来下厨。

不用担心，其实不少食物可以做得既方便又美味。有餐厅级美式焗饭、青酱奶油海鲜通心粉和鲜虾花肉三色饭团，光看食物的名字是不是就想要流口水啦？它们的卖相和味道也都相当不错。快跟着“饭锅料理”和“懒人料理”学起来！

没有时间做饭，或是深夜没有外卖的情况下，很多人会选择最方便快捷的快熟面。不过，就按照快熟面的固定做法按部就班，岂不是太过单调乏味？想尝试“奢华版”的快熟面吗？干的、湿的、炒的、烤的……11种速食面煮法打破你对速食面的认知。

（4）缺少特定食材？别慌

相信不少人遇到过在下厨时缺少某样食材的窘境。这个时候应该怎么办呢？难道美食大计就要泡汤了？别急！有的是办法。

“没有你该怎么办”系列视频教你在缺少食材的情况下，也能成功做出美食。

（5）最佳搭档——自制饮品和甜点

香喷喷的美食上桌，没有饮品可怎么行！相信很多人的美食最佳搭档就是泡泡茶啦。不妨自己动手在家尝试做黑糖奶茶，美味可口。

更有偶像同款焦糖饼咖啡，你都get了吗？

品尝完主食后，是不是还意犹未尽？一顿丰盛的饭怎能少了甜点呢！甜点可不只是大厨的专属，新手跟着步骤也能有模有样地做出美味的甜点。为你奉上4食材无需烤炉 新手也能变出美味蛋糕！和2粒蛋做出 双皮炖奶、雪梨甜汤、日式腌渍蛋黄视频，让你做甜点不迷路。

更有椰奶黑糯米粥、做白巧克力意式奶冻、卡布其诺杯子蛋糕、洛神花牛奶冻糕低糖醒胃……应有尽有，快点学起来吧！