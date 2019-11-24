【香港区选】非建制派大胜

香港昨天（24日）在充满安全疑虑的氛围下，举行四年一度的区议会选举。当地选民将选出452区议员，另有27席则保留给“当然议员”，由新界乡事委员会主席担任。投票活动已经在早上7时30分开始，晚上10时30分结束，点票工作已经完毕。

来自香港01的计票结果显示，非建制派在452个民选区议席中赢得393席、建制派59席。

1652：自由时报：台湾总统蔡英文说，希望香港这次选举的结果被尊重，更希望香港继续加油，持续往民主的道路上前进。她也说，看到香港出来投票的人很多，乐见香港人民愿意走出来，表达他们的意见，以及参与民主的过程。

1643：中国外交部就香港区议会选举做出回应时重申，止暴制乱、恢复秩序，是香港当前最紧迫的任务。

1614：台湾陆委会呼吁中国大陆及港府正确解读此次区议会选举结果所展现的最新民意，莫再一味的打压及强制。

1606：星岛日报：身兼香港行政会议成员的新民党主席叶刘淑仪，中午在中环被一批参加“和你Lunch”（与你共进午餐）示威活动的参与者包围，需要在警方护送下乘德士离开。（图片：法新社）

1554：新民主同盟立法会议员范国威说，不同版块的非建制派区议会选举当选人大约60人，下午将到尖东出席集会及宣读声明，再次要求当局回应五大诉求。

1512：点票工作已经结束，非建制派大胜。

1429：星岛日报：香港非建制派政党公民党主席梁家杰在总结选举结果时说，选民的诉求已清楚表达，他们希望港府作出回应，一是与警暴割席、二是特首、行会成员和问责官员总辞以谢选民、三是回应反修例人士提出的五大诉求、四是警察撤出理工大学。梁家杰还说，选举结果为特区和中央解决困局提供最后机会，如果仍不把握这机会，一切后果由政府自负。他也说到，在当前香港局势中，选民希望民主派能团结，无分裂条件。

1356：香港建制派政党民建联主席李慧琼今早会见媒体时说，就民建联在区议会选举失利，已向民建联中委会提出请辞，不过中委会不同意她的请辞。图为李慧琼与一些民建联成员在记者会上对选举结果，向支持者鞠躬致歉。（彭博社）

1301：有消息人士称，中国中央政府对香港区议会选举结果感到吃惊，在这种从未想像过的恶劣情势下，或会重新考虑香港特首林郑月娥的去留。

1215：香港特首林郑月娥说，港府尊重选举结果，并一定会虚心聆听市民的意见，认真反思。

1201：法新社：在日本访问的中国外长王毅说，区议会选举还没有最终成绩，大家应等待最终结果，但可以明确指出，无论发生什么情况，香港是中国的一部分，是中国的特别行政区。王毅也说，任何在香港制造混乱，或甚至破坏香港稳定与繁荣的企图都不会成功。

1153：香港本届区议会选举有1090名候选人，其中有21名立法会议员出选。在参选的13名建制派议员中，九人落败，四人胜出。

1102：黄之锋说，当选人社区工作不容易，当非建制派占极大多数时，有批评都是非建制派一力承担。

1030：星岛日报：香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强以“崩盘”一词来形容建制派的惨烈败仗，因为本届区选由以往讲求地区工作变成对时局的变相公投。蔡子强认为，建制派大部分政党主席都应为选举大败而问责下台，并称可能会出现火烧连环船的骨牌效应。他也说，建制派桩脚被拔起，来年的立法会选举变成了更难打的硬仗，加上非建制派有望全取117个特首选委票，他不排除有机会影响特首选举结果。

1019：派出99人参选的香港民主党，目前至少已取得91席，成为来届区议会第一大党。

0959：《环球时报》总编辑胡锡进今早在微博就香港区议会选举结果说，投票结果反映了在如何走出当前困局的问题上，香港社会还存在一些情绪，影响了对这个重大问题的系统化思考。

0919：香港众志秘书长黄之锋（右二）今天连同以黄之锋B计划姿态出选、在区选中胜出的林浩波（左二）在海怡西选区答谢选民。（路透社）

0919：香港非建制派候选人林浩波的支持者欢庆林浩波胜出。（路透社）

0854：香港建制派在多区区议会选举中大败，其中争取连任的工联会候选人麦美娟以超过1700张票落败。她随后直指港府施政为败选原因之一，并称会就选举结果作深刻检讨。

0823：香港民间人权阵线今天在面簿上说，民意已经非常清晰，港府应立即停止围堵理工大学，释放所有被捕人士，回应五大诉求，缺一不可，停止指令警队以暴制乱，重组警队。

0803：香港电台：香港民主党共派出五名立法会议员参选区议会，全部当选。

0756：香港多名建制派双料议员被新人击败。

0700：超过七成选民投下手中一票，创下历届纪录，计票工作正在进行，泛民主派大幅领先。（图片来源：互联网）

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2230：香港2019年区议会投票正式结束，截至9时30分，全港投票率达69.04%，累积投票人数超过285万

1930：香港区选官网公布，区议会选举投票率已达到60%，截至下午4时半的累积投票人数超过249万。

1739：香港区选官网公布，区议会选举投票率已超过50%，截至下午4时半的累积投票人数超过215万。

1629：香港区选官网公布，截至下午3时30分的累积投票人数是1,953,121，投票率47.26%，超出上届总数（47.01%）。

1619：建制派候选人何君尧面簿专页今天下午近3时发文称，何君尧的选情告急，呼吁选民全力动员，投票支持何君尧，“止暴制乱，回复安宁生活”。

1536：香港区选官网公布，截至下午2时30分的累积投票人数是1,746,709，投票率42.26%。

1446：英国保守党人权委员会成员普尔福德（Luke de Pulford）今天在香港视察区议会选举情况，并遇到建制派候选人何君尧。普尔福德在推特分享两人会面的视频，并写道，他亲口告诉何君尧，英国安格里亚鲁斯金大学早前撤销何君尧的荣誉博士学位的事务，由他负责处理。

Very good to take some time@our from election observation to tell #JuniusHo in person that I was responsible for the revocation of his honorary doctorate from @AngliaRuskin #Sorrynotsorry pic.twitter.com/3y2TdWgbfS — Luke de Pulford (@lukedepulford) November 24, 2019

1428：香港建制派政党民建联今天中午前发文称全线告急，呼吁选民拒绝破坏，“靠您一票”。贴文说到，“如果你都想‘拒绝破坏、重建香港’，如果你都想多一把和平理性慨声音进入议会，恳请全家总动员支持民建联！”、“你慨（你的）一票非常重要！”

1414：香港区选官网公布，截至下午1时30分的累积投票人数是1,524,675，超出上届投票人总数（1,467,229）。

1353：候选人助手在港岛北角举起候选人编号，希望能争取到更多选民的支持。（法新社）

1353：建制派候选人何君尧（白衣者）在屯门一家购物商场向选民发出呼吁。（法新社）

1336：香港区选官网公布，截至下午12时30分的累积投票人数是1,280,584，投票率30.98%。

1312：一群自称是香港网媒“香港01”编采人员今天发起实名联署，就香港01早前发表两篇含不支持候选人名单的文章发表声明称，对于公司在选举前夕发表可能影响选举公平公正的评论文章表示遗憾及强烈不同意。

1217：香港区选官网公布，截至早上11时30分的累积投票人数是1,007,100，投票率24.37%。在上一届的选举中，同一时段的投票率还不到本届的一半，投票人数要到傍晚6时30分才突破100万。

1200：香港选管会主席冯骅说，截至今早9时已接到超过700宗选举投诉。据香港01报道，冯骅也说，留意到部分票站较多人，强调是按排队次序投票，入内后再按身份证号码分流，强调这是一贯做法。（香港中通社）

1155：香港区选官方面簿今早（24日）辟谣，说年长与伤残人士不能插队投票。区选面簿发文称，网上传言指老人家、伤残人士可以唔驶排队“打尖”投票（不用排队，可以插队投票）。官方面簿对此说，如果大家曾经投票，应该知道进入投票站后，选民按身份证上的英文字母分流领取选票。很多票站今早大排长龙，但站内发票台选民分布未必平均，票站职员灵活处理，只是为了疏导人流，例如某些英文字母的发票台无人排队，职员可按情况到站外请相关选民先入内领票。至于坐轮椅、伤残人士等，票站职员会特别处理。官方面簿也保证，所有排队的选民都一定有票投。

1132：香港区选官网公布，截至早上10时30分的累积投票人数超过72万，上一届则是大约21万。

1041：建制派发现，反对派呼吁自己的支持者一起排队，投完一票后，立即到其他投票站排队，进去后假装去错地方，再出来重新排队，目的是令一些平常不出来投票的人，看见人多就放弃投票。

1034：参选区选的香港民阵召集人岑子杰今早投票。（路透社）

1027：香港区选官网公布，截至早上9时30分的累积投票人数已经超过43万，投票率达10.41%，上一届同个时段为大约12万，投票率3.85%。

1007：防暴警员在港岛投票站附近驻守，确保选举顺利举行。（路透社）

0950：有选民排队投票时拍照留念。（路透社）

0943：香港区选官网公布，截至今早8时30分，累积投票人数超过15.7万，投票率达3.82%，远远超出2015年上一届同一时段（近4万人或1.28%）。

0941：香港政务司司长张建宗早上到港岛区一个票站投票。据香港电台报道，张建宗说，本次选举特别重要，是真正民主的体现，因为首次出现452个民选议席全部都有候选人竞逐，希望透过公平、公正、有序的选举，为社会带来新开始，重新上路。（中新社）

0916：不获得参选资格的香港众志秘书长黄之锋今早排队，等待投票。（路透社）

0913：香港特首林郑月娥今早投票后，向媒体发表讲话。据香港电台报道，林郑月娥说，本次区议会选举正值社会动乱，面对的挑战特别大，但经过各方面努力，相信今天的投票能够平和有序进行。她认为，区议会选举顺利进行，对社会走出困局、恢复平静有正面作用，并呼吁市民踊跃投票。（路透社）

0912：中国全国政协副主席、香港前特首董建华今早投票。据香港电台报道，董建华说，今天是香港人的最好机会，用手中一票将香港更好未来换回来，市民最重要选出真心为香港做事的地区代表，希望选举后，香港社会能共同努力，让社会回复平静，重新出发。（中新社）

0900：香港沙田一个投票站附近已经出现排队等待投票的选民。（路透社）

0859：香港新一届区议会选举今早7时半开始投票。在将军澳，有逾百名年轻选民通宵等候票站开门。

0842：香港网媒“香港01”昨天（23日）发表关于区议会选举的两篇文章，列出不支持候选人以及不支持空降素人两个名单。被列入名单的候选人认为，有关做法促使他人不当选，或涉违反《选举（舞弊及非法行为）条例》，所以考虑联络其他受影响的素人候选人投诉。

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全港分为18区，每区设有各自的议会。区议会的职能包括在地方行政区内的福利、公共设施及服务等方面向港府提供意见。不过，区议员也可以竞选选举委员会席次，选出行政长官。在2016年选出的上一届1200人选委会中，有117席是分配给区议员的。此外，部分区议员也能够当上立法会议员，本届立法会有六席来自区议员。

建制派在上一届的选举中获得近七成区议席，并主导所有18个区议会。参与本届选举的候选人有1090个，合格选民约413万，首次出现自香港回归后无人自动当选的情况，候选和选民登记人数也创下历史新高。

香港警务处长邓炳强前天说，警方会确保区议会选举不受干扰，也会保障投票站安全，让选举有序进行。《南华早报》报道，警方将处于最高后备状态（maximum reserve），但会保持最低警力，以避免对选民造成惊吓。资深警方消息人士披露，当地警方召集几乎全部3万1000名港警执勤，外加3000名防暴警察及罪案调查员待命。另据当地网媒香港01了解，每个票站将派驻两名防暴装束的警务人员，有别于以往的普通军装，以应付突发需要。