莫斯科音乐厅恐袭事件

“番红花城市大厅”音乐厅恐袭事件，是自2004年以来俄罗斯遭遇的最严重袭击之一。3月23日，在俄罗斯驻西班牙大使馆外，人们为恐袭遇难者献花志哀。（路透社）

俄恐袭遇难者增至143人 美称ISIS负全责

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莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”3月22日发生枪击事件。俄侦查委员会23日发布执法人员在音乐厅内搜证的视频。（法新社）

俄内政部：四名涉恐袭枪手非俄公民

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俄罗斯侦查委员会星期六发布的视频截图显示，调查人员在烧得毁坏不堪的音乐厅内搜证。据报道，枪手向人群开枪还投掷燃烧弹，导致爆炸和大火。（法新社）

莫斯科音乐厅遭恐袭百余人死亡 俄称四枪手逃往乌克兰途中落网

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录像显示，枪手闯进莫斯科以北克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”音乐厅，开枪扫射。（路透社）

美国称已事先警告俄罗斯恐袭风险 俄指乌克兰为幕后黑手

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根据监控画面截图显示，身穿迷彩服的枪手闯入莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”音乐厅，随后向观众开枪，造成百多人死亡。（法新社）

莫斯科音乐厅恐袭案死者增至143人

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俄罗斯总统普京3月23日就莫斯科音乐厅袭击事件，通过电视向全国发表讲话。（路透社）

普京指音乐厅袭击为“野蛮”行径 誓言严惩袭击者

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克市3月22日发生枪击事件，视频截图显示，枪手朝事发的“番红花城市大厅”展开攻击行动。（法新社）

伊斯兰国称袭击莫斯科音乐厅 专家：涉其阿富汗分支

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在莫斯科近郊的一座音乐厅发生恐袭后，民众到大楼外献花，对遇害者表示哀悼。（法新社）

枪手闯入音乐厅杀人放火 民众争逃酿践踏

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克市3月22日发生枪击事件，23日的照片显示，执法人员由事发的“番红花城市大厅”抬出罹难者的遗体。（法新社）

俄侦查委员会：恐袭事件死者增至115人

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视频截图显示，在莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”音乐厅内，ISIS-K成员持枪朝民众扫射。 （路透社）

【早知】ISIS-K为何袭击俄罗斯？

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克市3月22日发生枪击事件，23日的照片显示，执法人员由事发的“番红花城市大厅”抬出罹难者的遗体。（法新社）

俄罗斯指枪击案袭击者与乌克兰有联系 乌方否认

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克星期五发生枪击事件一天后，人们在番红花市音乐厅前的临时纪念碑前哀悼。（法新社）

俄联邦安全会议秘书：恐袭事件罪魁祸首不会逍遥法外

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克市3月22日发生枪击事件，事发的“番红花城市大厅”起火燃烧。（法新社）

白宫：不认为此前美方警告是指莫斯科音乐厅恐袭

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克3月22日发生枪击事件，事发的“番红花城市大厅”起火燃烧。（法新社）

俄恐袭案死者增至93人 俄联邦安全局拘留11涉案人

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莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克市星期五（3月22日）发生枪击事件，事发的“克罗库斯城”音乐厅起火燃烧。（法新社）

联合国安理会强烈谴责俄罗斯恐怖袭击事件

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3月22日，至少五名身穿迷彩服的武装分子用自动武器在“克罗库斯城”音乐厅内向民众开火，造成至少60人死亡，140多人受伤。（路透社）

俄罗斯议员：两名涉莫斯科音乐厅恐袭案嫌犯被捕

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3月22日，莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克发生枪击事件，当地居民在燃烧的克罗库斯城音乐厅外。（法新社）

俄前总统：必须毫不留情追捕恐袭事件肇事者

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莫斯科近郊的克罗库斯城音乐厅星期五（3月22日）发生枪击恐袭事件。（法新社）

台外交部：莫斯科音乐厅恐袭暂无侨民受波及

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在莫斯科郊外的克拉斯诺戈尔斯克发生枪击事件后，当地消防员在“克罗库斯城”音乐厅扑灭火势。（法新社）

莫斯科州卫生部：恐袭案造成三名儿童死亡

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莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅星期五（3月22日）发生枪击事件，地点是克罗库斯城音乐厅（Crocus City Hall）。（法新社）

我国谴责莫斯科音乐厅恐袭 暂无新加坡人受影响

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3月23日，莫斯科州克洛库斯城音乐厅发生致命枪击事件，现场玻璃碎裂。（路透社）

一文梳理俄罗斯过去25年恐袭事件

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3月23日，莫斯科“克罗库斯城”音乐厅枪击事件发生后，俄罗斯执法人员在 音乐厅附近站岗。（路透社）

习近平就莫斯科音乐厅恐袭向普京致慰问电

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俄罗斯调查委员会星期六说，音乐厅枪击事件至今已造成超过60人死亡。图为音乐厅的医护人员。（法新社）

中国驻俄使馆：暂无涉中国公民伤亡报告

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俄罗斯特种部队成员星期五聚集在起火燃烧的“克罗库斯城”音乐厅外。（路透社）

俄罗斯侦查委员会：现在就袭击者下场表态时为尚早

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