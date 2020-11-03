美国总统选举2020即时报道

美国民众将在本地时间今天（3日）晚上开始投票选出新一任总统。

因冠病疫情的肆虐，本届美国总统选举与2016年不同，更多州属为了防疫考量采取或放宽提前投票和邮寄投票方式。加上国内外各种课题的事态发展影响，今年的邮寄投票人数和投票率预料都将破历届选举纪录，为选举结果增添更多未知数。

在这个逐鹿白宫的关键时刻，究竟最终会是一面倒的开票结果，或是关键摇摆州计票出现争议、特朗普和拜登胜负难分须交由最高法院裁决？

联合早报网将提供即时新闻报道，让读者掌握美国总统选举开票日的最新信息。

23:18 美国总统选举日投票开始

2020年美国大选选举日投票开始，全美预计将有数千万名选民前往投票站，投票选出下一任美国总统、数百名国会议员及部分地方官员。

21:51 选前民调显示拜登领先 推动亚太股市周二上扬

最新民调显示民主党总统候选人拜登的支持率领先现任总统特朗普，促使亚太主要股市大受提振，其中以本地股市的涨幅最强劲。

21:23 美国疾控中心：染冠病者能在遵照防疫指引下到现场投票

美国疾控中心针对美国大选发布指引，指出不会阻止已感染冠病或正隔离的选民，在美国大选选举日前往投票站亲身投票，但投票过程要遵照防疫指引。

20:13 有美国家庭因政治立场不同分裂

美国此次总统选举空前激烈，好些家庭和朋友之间也因为政治立场不同而导致关系撕裂。受访者坦承，即使特朗普没连任总统，他们与亲友之间的破裂关系也难以修复。

19:47 忧选后暴力 美商界加强戒备促冷静

商界领袖的忧虑，从美国多座城市的零售商店，纷纷用木板封住橱窗避免选后动乱，商界主管也对民众选后反应忧心忡忡，都可以看得出来。

19:30 有人押177万新元赌拜登胜

博彩业者表示，美国2020年大选即将成为历来最大博彩事件，有人破纪录押100万英镑（约177万新元）赌民主党总统候选人拜登胜选。

18:50 预计美大选后混乱 日本首相菅义伟拟明年一月才访美

日本媒体引述日政府内部消息，报道日本首相菅义伟最快在明年一月访问美国。

消息指出，不管美国大选花落谁家，菅义伟都会安排访美，与同盟国伙伴进行会谈。

消息指出，上次美国大选，前首相安倍晋三是在选后不久就访美。并且，安排了与还未登基的特朗普会谈。

报道称，菅义伟这次决定不安排太快访美，据悉有两个考量。首先，是因美国的冠病疫情还未平息。其次，是预测美国大选结果或要引来混乱，不宜太早做安排。

16:53 竞选极为激烈 特朗普和拜登为选后司法备战

这次竞争极为激烈的美国总统大选，选前已因邮寄投票问题，如投票签名不符、迟寄到的邮寄选票、没有装进密封信封、延长邮寄选票期限、削减票箱等，迄今在数十个州出现了约300宗的法庭诉讼，更为大选后埋下了一系列民主与共和两党对簿公堂的伏笔。

美媒报道，除非选举出现决定性的结果，否则那些关键的摇摆州在出现微差的票选结果时必被带到法院，而双方团队也各组律师大军，应对选后可能发生的法律纠纷。

据报道，共和党约8500人组成的律师团在大选后或将在选票合法性课题上，准备在关键游离州的民主党票仓随时就逐张选票提出司法挑战。

据美联社报道，自2000年美国发生须由最高法院裁定大选结果的事件后，共和党和民主党就各自备妥法律团队，以便在投票结果无法决定当选人时应付法律战。今年，特朗普和拜登两阵营也分别召集了大规模的律师团队，以“监督”各州的投票状况。

据美国媒体引述路透社报道，在全国民调中落后的特朗普继续对邮寄选票大肆抨击，暗示如果各州在周二的选举日之后仍在点票，他将采取法律行动。

16:41 美国总统选举竞选集会演说有何玄机？

11月3日是美国总统选举2020投票日，特朗普和拜登过去几个月在竞选集会上最常用的关键词有哪些？他们的演说又彰显了哪方面的情感色彩？zaobao.sg对58场特朗普集会和25场拜登集会的演讲稿进行数据分析，为你揭开谜底。

16:15 选四年前同个地点结束竞选活动 特朗普：因为我迷信

美国总统大选前夕，总统特朗普的最后一场选前造势活动，选择重返四年前上演惊奇逆转大戏的密歇根州大急流城造势。对此，特朗普承认自己是“因为迷信”。

15:42 美国两个小镇率先开票 特朗普暂领先

美国总统选举日投票已经启动，新罕布什尔州两个小镇率先开票，寻求连任的特朗普暂时领先。

15:13 彭博社：不论谁入主白宫 人民币都将是赢家

市场普遍认为，美国民主党候选人拜登当选有望缓和中美冲突，至少为两国关系减少不确定性，从而利好人民币。高盛、澳新等多家金融机构分析师近日也在报告或采访中认为，无论大选结果如何，人民币都值得看好。

14.52 美国总统选举日投票正式启动

美国东部时间周二（3日）凌晨（新加坡时间周二下午），美国东北部新罕布什尔州部分选民率先到投票站投票，2020年美国总统选举日投票正式开始。